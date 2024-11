DJ MAKRO TALK/LBBW: Deutsches BIP sinkt 2025 um 0,2%

LBBW-Chefvolksiwrt Moritz Kraemer erwartet, dass die deutsche Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr stagnieren und im nächsten Jahr um 0,2 Prozent schrumpfen wird. "Mit Donald Trump 2.0 blüht uns eine geoökonomische Zeitenwende. Die ohnehin schon erschütterten Grundfesten der multilateralen Ordnung drohen endgültig zu bersten. Für ein wirtschaftlich so offenes Land wie Deutschland steht enorm viel auf dem Spiel", erklärte Kraemer anlässlich der Vorstellung des Jahresausblicks für 2025. Mit der vorgezogenen Bundestagswahl ergibt sich seiner Ansicht nach aber auch eine Chance für einen politischen Neuanfang. "Deutschland muss 2025 auf wachstumsfördernde Maßnahmen setzen, darunter Investitionen in Infrastruktur und Bildung sowie die konsequente Digitalisierung und Bürokratieabbau", so Krämer.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2024 04:10 ET (09:10 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.