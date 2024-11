Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Aktuelle Pressemitteilung der TAG Immobilien AG (ISIN DE0008303504/ WKN 830350):Das Institut für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft e.V., Berlin, (ICG) hat zum dritten Mal den Real Estate Social Impact Investing Award verliehen und die TAG dabei für ihr Quartiersmanagement "Nachhaltige Nachbarschaft. Für alle." ausgezeichnet, um das Engagement und starke Miteinander in vielen Wohnquartieren an unterschiedlichen Standorten zu würdigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...