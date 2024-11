Mainz (ots) -Neu konzipierte Tour im SWR Funkhaus in Mainz rund um das Thema Medien / Für Grundschulklassen der Stufen 3 und 4 / Anmeldungen ab sofort / Teilnahme kostenlosDie Mediennutzung von Kindern hat sich stark verändert. Ob Beautyfilter, Kettenbriefe oder Fake News - im Medien-Dschungel müssen Kinder zwischen Schein und Sein unterscheiden und genau hingucken. Der SWR bietet dritten und vierten Klassen im Mainzer Funkhaus eine neu konzipierte Entdeckungstour an, bei der Grundschülerinnen und -schüler hinter die Kulissen blicken und einen eigenen Podcast produzieren können. Anmeldungen sind möglich auf SWR.de/dschungeltour (https://www.swr.de/unternehmen/medienkompetenz/dschungeltour-100.html).Zu Beginn der SWR Dschungeltour gibt es Spiele zur Mediennutzung der Kinder. Dahinter steht die Frage, welche Medien die Grundschulkinder nutzen und wo sie Podcasts, Videos oder andere Angebote abrufen. Dann startet die Entdeckungstour durch das Mainzer Funkhaus zu den Studios, wo Fernseh- und Radiosendungen, Podcasts oder Reels für Social Media produziert werden. Die Kinder scannen QR-Codes, um die Wege herauszufinden.Spielen, hören, produzierenEine Sendung, die fast alle Kinder kennen, ist der "Tigerentenclub". Umso mehr Spaß macht es den Klassen, die "Tigerentenclub"-Hörspielshow als Podcast selbst zu produzieren. Die SWR-Technik liefert Quizelemente, die Schülerinnen und Schüler übernehmen die Moderation und schlüpfen in die Rolle von Studiogästen. Der fertige Podcast darf als Erinnerung mit nach Hause genommen werden. Die Produktion findet im SWR4-Studio statt, in dem auch alle Fragen rund ums Thema Radio beantwortet werden. Die nächste Station ist das SWR1-Studio, wo die "Dschungelkinder" live bei einer Sendung dabei sind.Thema Fake NewsEin wichtiger Teil von Medienkompetenz ist der Umgang mit Fake News. Das Dschungeltour-Team erklärt, warum Menschen Fake News verbreiten und zeigt mit dem "SWR Fake Finder Kids", wie Kinder Fake News oder Bildtricks aufspüren können. Außerdem dürfen die Kinder selbst ausprobieren, was ein Green Screen ist und wie Hintergründe wie von Zauberhand geändert werden können.Anmeldungen ab sofortDie SWR Dschungeltour in Mainz findet vormittags von 9:15 bis 12:30 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Informationen rund um die Anmeldung gibt es auf SWR.de/dschungeltour (https://www.swr.de/unternehmen/medienkompetenz/dschungeltour-100.html).Weitere Infos gibt es hier: http://swr.li/dschungeltour-mainzNewsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Bianca von der Weiden, Tel. 06131 92932742, bianca.von_der_weiden@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5917015