Die Aktien des europäischen Luftfahrtriesen verzeichneten am frühen Handelstag eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Während der Kurs zunächst bei 137,46 Euro in den XETRA-Handel startete, zeigten sich im Tagesverlauf deutliche Bewegungen. Besonders beachtenswert ist die perspektivische Einschätzung zur Dollarstärke, die dem Konzern mittelfristig zugutekommen könnte. Die Währungsentwicklung dürfte sich ab 2026 positiv auf die Geschäftszahlen auswirken, da ein erheblicher Teil der Umsätze in US-Dollar generiert wird. Die jüngsten Quartalsergebnisse unterstreichen bereits die positive Entwicklung mit einem Gewinn je Aktie von 1,24 Euro, was einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Aktienrückkaufprogramm in vollem Gange

Im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms plant das Unternehmen den Erwerb von weiteren 2,127 Millionen eigenen Aktien bis Ende Januar 2025. Diese zweite Tranche entspricht exakt dem Volumen der bereits abgeschlossenen ersten Kaufphase. Bis zum Ende des ersten Quartals 2025 sollen insgesamt 4,254 Millionen Aktien zurückgekauft werden, was das Vertrauen der Unternehmensführung in die eigene Geschäftsentwicklung unterstreicht.

Anzeige

Airbus-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Airbus-Analyse vom 26. November liefert die Antwort:

Die neusten Airbus-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Airbus-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Airbus: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...