Prospect Resources: Neue Ergebnisse stärken Hoffnung auf Tagebau

Anzeige / Werbung Prospect Resources hat bedeutende Fortschritte bei der Erkundung seines Mumbezhi-Kupferprojekts gemacht. Das Unternehmen teilte mit, dass die Ergebnisse des Phase-1-Bohrprogramms vielversprechend seien und das Potenzial für eine kommerzielle Kupferproduktion deutlich erhöhen könnten. Bislang wurden über 21.000 Meter gebohrt, und die Analysen sollen bis ins erste Quartal 2025 fortgesetzt werden. Prospect Resources hat bedeutende Fortschritte bei der Erkundung seines Mumbezhi-Kupferprojekts gemacht. Das Unternehmen teilte mit, dass die Ergebnisse des Phase-1-Bohrprogramms vielversprechend seien und das Potenzial für eine kommerzielle Kupferproduktion deutlich erhöhen könnten. Bislang wurden über 21.000 Meter gebohrt, und die Analysen sollen bis ins erste Quartal 2025 fortgesetzt werden. Vielversprechende Bohrergebnisse aus dem Nyungu-Zentraldepot Das Nyungu-Zentraldepot, ein Schlüsselbereich des Projekts, zeigte vielversprechende Kupfermineralisierungen. Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen:



• 47,3 Meter mit 0,63 % Kupfer ab einer Tiefe von 232,3 Metern.

•10 Meter mit 0,76 % Kupfer ab einer Tiefe von 87,0 Metern.



Diese Funde verdeutlichen, dass die Lagerstätte nicht nur hohe Kupfergehalte aufweist, sondern auch das Potenzial für eine Ausdehnung der Mineralisierung entlang ihrer Ränder bietet. Sam Hosack, CEO von Prospect Resources, äußerte, die Ergebnisse unterstrichen die Möglichkeit einer großflächigen Tagebauproduktion. Schrägschnitt nach Südosten mit Bohrlöchern in Nyungu Central (Kupfermineralisierung in Rot) Strategische Bedeutung in der Central African Copperbelt-Region Das Mumbezhi-Projekt liegt in der zentralafrikanischen Copperbelt-Region, die für ihre hochwertigen Kupfervorkommen bekannt ist. In der Nähe befinden sich prominente Minen wie die Lumwana-Mine. Neben der geologischen Lage profitieren die Aktivitäten auch von einer stabilen politischen Umgebung, die Sambia als attraktiven Standort für internationale Investoren hervorhebt. Kupfer spielt eine Schlüsselrolle in der Energiewende und wird für Elektrofahrzeuge sowie erneuerbare Energiesysteme benötigt. Prognosen zufolge könnte die weltweite Kupfernachfrage bis 2050 stark ansteigen, was Projekte wie Mumbezhi besonders relevant macht. Weiterer Projektfortschritt und Pläne Prospect Resources hat Maßnahmen ergriffen, um das Phase-1-Bohrprogramm vor der Regenzeit abzuschließen. Parallel dazu wurden geophysikalische Untersuchungen durchgeführt, um weitere Explorationsziele zu identifizieren. Die geplante erste Mineralressourcenschätzung nach dem JORC-Standard soll Anfang 2025 vorliegen und könnte die Basis für die zukünftige Entwicklung und Lizenzierung der Mine bilden. Das Management verweist zudem auf den benachbarten Kabikupa-Prospekt als möglichen weiteren Explorationsschwerpunkt. Die Fortschritte seien auch durch das investitionsfreundliche Umfeld in Sambia begünstigt, betonte CEO Hosack. Ausblick: Weichen für die Zukunft gestellt Die kommenden Monate könnten für Prospect Resources entscheidend sein. Neben weiteren Bohrergebnissen wird die Veröffentlichung der Ressourcenschätzung erwartet, die den Weg für eine mögliche Minenlizenzanmeldung ebnen könnte. Das Unternehmen sieht sich mit stabilen Barreserven und einem erfahrenen Team gut gerüstet, um seine Ziele zu erreichen. Die Entwicklungen beim Mumbezhi-Kupferprojekt könnten nicht nur regional, sondern auch global von Bedeutung sein, insbesondere im Hinblick auf die Rolle von Kupfer in der Energiewende. Enthaltene Werte: XD0002058432,AU000000PSC9

