Leipzig (ots) -Deutschland feiert - und laut jüngsten Daten immer zahlreicher, experimentierfreudiger und lustvoller. JOYclub (www.joyclub.de), die Online-Community mit dem größten kinky Event-Kalender im deutschsprachigen Raum, hat exklusive Daten zu mehr als 30.000 erotischen Events von Clubs und professionellen Veranstaltenden, die mit über zwei Millionen Gästen gefeiert wurden, unter die Lupe genommen. Auf dieser Datenbasis wurden Analysen zu Partythemen, Region, Geschlecht und vielem mehr durchgeführt, die nun als erotischer Event-Report 2024 zur Verfügung stehen.Das Ergebnis: Die erotische Eventbranche ist im Betrachtungszeitraum von Oktober 2023 bis September 2024 gewachsen - gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Partys und Gäste gestiegen. Es zeigt sich ein Zuwachs von 7,9 % Events pro Woche. Jeder dritte feiernde Mensch war erstmals bei einem erotischen Event - und zwei von drei debütierenden Frauen waren im Anschluss auch gleich nochmals feiern. Bezogen auf die Region haben Hamburger:innen im bundesweiten Vergleich von Gästen und Bevölkerung besonders wild gelebt. Mit einem vielseitigen Angebot an allen sieben Tagen der Woche hat die Szene in Deutschland erneut vor allem Paare angezogen. Zugleich zeigt sich, dass Frauen mit steigendem Alter solo aktiver und proaktiver unterwegs waren.Swingen war und ist das gefragteste Format, wobei in Bayern die meisten Gangbangs zelebriert wurden und Berlin mit BDSM-Fetisch-Partys auf dem ersten Platz landet. Die Hotspots der erotischen Partykultur lagen abseits der Ballungsräume, sodass Gäste zum Feiern auch längere Strecken pendelten. Insbesondere war bei Menschen in Bremen und Mecklenburg-Vorpommern die Bereitschaft zum lustvollen Auspendeln nötig."Die positive Entwicklung der Branche unterstreicht, dass es für immer mehr Feiernde wichtig zu sein scheint, möglichst viele Facetten eines lustvollen Lebens zusammenbringen zu können - und bei erotischen Partys ist Sexualität Teil des Konzeptes", kommentiert Judith Langer, Sexologin und Kommunikationsmanagerin bei JOYclub, die Ergebnisse rund um die Eventszene.Ab sofort steht der JOYclub-Event-Report 2024 mit allen Daten und Diagrammen auf www.joyclub.news zum Download bereit. Passend dazu vermittelt die JOYclub-Video-Reportage "Erotische feiern: dein Party-Guide (https://www.joyclub.de/sexeducation/courses/32.erotisch_feiern_dein_party_guide.html)" einen lebendigen Eindruck von der erotischen Partykultur. Sie ist Teil der JOYclub-Sex-Education und kostenlos streambar für Mitglieder.