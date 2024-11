Die Alphabet-Tochter Google bereitet sich auf bedeutende Anpassungen ihrer Suchergebnisse in Europa vor, um den Anforderungen des Digital Markets Act (DMA) gerecht zu werden. Das Unternehmen hat bereits über 20 Modifikationen an der Suchfunktion vorgenommen, darunter die Einführung spezieller Einheiten zur besseren Sichtbarkeit von Vergleichsseiten in den Bereichen Flüge, Hotels und Shopping. Diese Änderungen haben jedoch auch unerwartete Auswirkungen: Während große Online-Reiseportale profitieren, verzeichnen kleinere Anbieter wie Fluggesellschaften und Hotelbetreiber einen Rückgang der Direktbuchungen um bis zu 30 Prozent.

Testphase in ausgewählten Ländern

In einem neuen Experiment plant Google nun weitere Anpassungen, die in Deutschland, Belgien und Estland getestet werden sollen. Dabei werden bestimmte Hotel-Suchfunktionen vorübergehend entfernt, um die Auswirkungen auf Nutzerverhalten und Websiteverkehr zu analysieren. Zudem sollen neue Anzeigeformate eingeführt werden, die es Vergleichsseiten und Anbietern ermöglichen, detailliertere Informationen wie Preise und Bilder direkt in den Suchergebnissen darzustellen.

