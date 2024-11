DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILMARATHON OIL 2032 US565849AB20 26.11.2024 HZE/EOTMARATHON OIL 2037 US565849AE68 26.11.2024 HZE/EOTMARATHON OIL 2045 US565849AM84 26.11.2024 HZE/EOTMARATHON OIL 2027 US565849AP16 26.11.2024 HZE/EOTMARATHON OIL 24/29 US565849AQ98 26.11.2024 HZE/EOTMARATHON OIL 24/34 US565849AR71 26.11.2024 HZE/EOT