Donald Trump kündigt Zölle gegen Mexiko, Kanada & China an

Werbung







Der designierte US-Präsident plant zukünftig Zölle auf importierte Waren zu erheben.



Der künftige US-Präsident Donald Trump kündigte am Montag über die Social-Media-Plattform Truth Social an, mit Beginn seiner Amtszeit am 20. Januar hohe Importzölle auf ausländische Waren einzuführen. Demnach sollen auf alle Waren aus Kanada und Mexiko zukünftig Importzölle in Höhe von 25 Prozent erhoben werden. Diesen Schritt begründete Trump mit Einwanderung, Kriminalität und Drogen, die über die Grenzen der beiden Länder in die USA kämen. Auf Waren aus China sollen in Zukunft, zusätzlich auf die bestehenden Zölle, weitere Abgaben in Höhe von 10 Prozent gelten. Auch dies begründete Trump mit Drogen wie Fentanyl, die aus China in die USA kämen. Die chinesische Botschaft in Washington warnte in Bezug auf die Maßnahmen vor den Folgen eines Handelskonflikts. Auch die kanadische Regierung wies auf die enge Verflechtung zwischen den beiden Volkswirtschaften hin. Trump hatte bereits im Vorfeld der Wahl eine protektionistische Wirtschaftspolitik versprochen, mit dem Ziel die inländische Wirtschaft zu stärken. Kritiker weisen darauf hin, dass die Maßnahmen den US-amerikanischen Handel einschränken könnten und die Inflation des Landes weiter anheizen könnte.









Jahresausblick 2025



Jörg Scherer, Leiter technische Analyse der HSBC, analysiert börsentäglich für Sie in unserem hauseigenem Daily Trading Newsletter u.a. den DAX® und weitere spannende Werte. Aktuell erwarten Sie im Hinblick auf das bevorstehende Jahresende eine Reihe von Spezialausgaben in denen ein Ausblick auf das kommende Jahr aus technischer Sicht aufgezeigt wird. Wenn auch Sie an unserem Daily Trading Newsletter interessiert sind, können Sie sich für ein kostenloses Abonnement anmelden und sich auf täglich aktuelle Chartanalysen freuen.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC