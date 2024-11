Der Börsengang der Delivery-Hero-Tochter Talabat rückt näher: Schon diesen Freitag, am 29. November, soll der endgültige Ausgabepreis festgelegt werden. Beeindruckend schnell verlief bereits die Zeichnungsphase: Binnen weniger Minuten nach Beginn konnten alle Aktien des Unternehmens erfolgreich platziert werden.Die Preisspanne für Talabat-Aktien liegt zwischen 0,41 und 0,44 Euro - was am oberen Ende der Spanne eine Marktkapitalisierung von zehn Milliarden Euro bedeuten würde. Mit dieser Bewertung ...

