Bielefeld (ots) -Report umfasst erstmals Daten aus allen über 30 Ländern des UnternehmensDie NTT DATA Business Solutions AG veröffentlicht ihren zweiten Nachhaltigkeitsbericht (https://nttdata-solutions.com/lp/corp/epaper-NTT-DATA-BS-GSR-2023-2024-DE/) und setzt damit ein klares Zeichen für noch mehr Transparenz: Der aktuelle Bericht enthält erstmals Daten aus allen über 30 Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, sowie aus allen Tochtergesellschaften und Rechenzentren weltweit. Im Vergleich zum ersten Nachhaltigkeitsbericht, der sich auf ausgewählte Fokusländer und die Rechenzentren konzentrierte, gibt der aktuelle Bericht ein umfassenderes Bild über den Status quo des Unternehmens in Bezug auf Nachhaltigkeit. Aufgrund der deutlichen Erweiterung des Berichtsumfangs sind die Daten des aktuellen Nachhaltigkeitsberichts nicht direkt mit denen des Vorjahres vergleichbar, dienen von nun an aber als Referenz für die Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung in den Folgejahren."Mit der vollständigen Einbeziehung aller weltweiten Tochtergesellschaften unserer Unternehmensgruppe werden wir unserem hohen Anspruch an Transparenz gerecht. Darüber hinaus wurden erstmals auch die Scope-1- und Scope-2-Emissionsdaten einer freiwilligen externen Prüfung unterzogen", erklärt Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions und EVP von NTT DATA, Inc. "Wir sind auf einem guten Weg und haben wichtige Fortschritte erzielt, etwa bei der Verbesserung unserer Energieeffizienz und der Umstellung auf erneuerbare Energien. Dennoch bleibt in den kommenden Jahren noch viel zu tun, um unser Ziel der Netto-Null-Emissionen bis 2040 bei gleichzeitigem Unternehmenswachstum zu erreichen."Der größte Energieverbrauch von NTT DATA Business Solutions entfällt im Betrachtungszeitraum (01.04.2023 - 31.03.2024) erwartungsgemäß auf Bürogebäude und Rechenzentren. Der Anteil von erneuerbarem Strom am Energiemix liegt derzeit jedoch bei 44 Prozent, bei den Rechenzentren bereits bei 49 Prozent. "Die volatilen Energiepreise haben uns gezeigt, wie wichtig es ist, unsere Energieversorgung umzustellen und unabhängiger von Marktpreisentwicklungen zu werden", erklärt Jürgen Pürzer, CFO von NTT DATA Business Solutions. "Mit Investitionen in Photovoltaikanlagen und der Nutzung erneuerbarer Energien leisten wir zusätzlich einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz."Der aktuelle Report entspricht den Anforderungen des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) und beleuchtet die drei Säulen der Nachhaltigkeitsstrategie der NTT DATA Gruppe: Prosperity Positive, Planet Positive und People Positive. Neben den verpflichtenden Berichtselementen stellt er auch zwei wichtige Projekte vor, die auf Künstlicher Intelligenz (KI) basieren. Eines davon ist die Entwicklung einer App, die Touristen in dänischen Naturschutzgebieten Tipps für umweltfreundliches Verhalten gibt. Die App, die in Zukunft auch in anderen europäischen Ländern verfügbar sein soll, basiert auf einer innovativen Plattform, die Daten verschiedener touristischer Dienstleister zusammenführt. Ein weiteres Projekt unterstützt eine dänische Organisation, bei der sich Kinder in Not per Telefon, SMS oder Chat melden können. Da nicht genügend Freiwillige zur Verfügung stehen, die sofort auf alle Kontaktaufnahmen reagieren können, hat NTT DATA Business Solutions mithilfe von KI eine Softwarelösung entwickelt, die ehrenamtliche Beraterinnen und Berater dabei unterstützt, mehr Kindern zielgerichtet zu helfen. "Solche Projekte sind für uns sehr wertvoll, weil sie einen sozialen Mehrwert bieten und uns darüber hinaus immer wieder für einen verantwortungsvollen Umgang mit Technologie sensibilisieren", so Norbert Rotter.Mit der Veröffentlichung des zweiten Nachhaltigkeitsberichts von NTT DATA Business Solutions hat bereits die Vorbereitung der Datenerhebung für den dritten Bericht begonnen. Dieser wird eine realistische Vergleichbarkeit mit den Vorjahreswerten ermöglichen und dem Unternehmen konkrete Anhaltspunkte für Verbesserungen hinsichtlich seiner Nachhaltigkeitsziele liefern. Darüber hinaus wird an der Erfüllung der erweiterten Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive) gearbeitet. Während im aktuellen Bericht die Scope-1- und Scope-2-Emissionen - also die direkten Emissionen aus eigenen oder kontrollierten Quellen sowie die indirekten Emissionen aus dem Verbrauch von zugekaufter Energie - ausgewiesen werden, arbeitet das Unternehmen daran, das Treibhausgasinventar für den nächsten Bericht um die relevanten Scope-3-Emissionskategorien zu erweitern. Dies betrifft beispielsweise Emissionen aus Dienstreisen sowie aus eingekauften Waren und Dienstleistungen. Die Veröffentlichung des dritten Nachhaltigkeitsberichts ist für Herbst 2025 geplant.Den Nachhaltigkeitsbericht 2023/2024 finden Sie hier (https://nttdata-solutions.com/lp/corp/epaper-NTT-DATA-BS-GSR-2023-2024-DE/).Pressekontakt:Jasmin StraeterHead of Global CommunicationsNTT DATA Business Solutions AGKönigsbreede 133605 Bielefeld, GermanyT: +49 (0) 521 / 9 14 48 108E-mail: jasmin.straeter@nttdata.comOriginal-Content von: NTT DATA Business Solutions AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24336/5917122