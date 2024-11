Gräfelfing (ots) -- Mehrheit nicht für den Rauchstopp motiviert: 51,8 Prozent der 1.000 befragten Raucherinnen und Raucher in Deutschland sind nicht motiviert, aufzuhören; besonders häufig ist diese Einstellung in der Altersgruppe der 50- bis 64-jährigen.- Genussfaktor als prominenteste Barriere: Unter den Top-3-Barrieren weist die Antwort "Ich rauche gerne" mit 51 Prozent die höchste Zustimmungsrate auf. Unter denjenigen, die nicht für den Rauchstopp motiviert sind, sind es sogar 66 Prozent.- Fehlwahrnehmungen steigen an: Mit 72,1 Prozent ist der Anteil der befragten Raucherinnen und Raucher, die das relative Gesundheitsrisiko von E-Zigaretten und Tabakerhitzern fälschlicherweise gleich hoch oder sogar (viel) höher als das der Zigarette einschätzen, in diesem Jahr weiter gestiegen (2023: 67,2 Prozent; 2022: 63,3 Prozent). Die große Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer von E-Zigaretten und Tabakerhitzern (66,5 Prozent) schätzt dieses Risiko hingegen als (viel) niedriger ein.- Rückgang des Zigarettenkonsums in Dual Use-Phase: Die Hälfte der Befragten (54,1 Prozent) gab an, vor dem kompletten Umstieg von Zigaretten auf verbrennungsfreie Alternativen, beide Produktgruppen parallel genutzt zu haben (sog. Dual Use). 89,9 Prozent gaben an, ihren Zigarettenkonsum in dieser Phase reduziert zu haben.- Orale Nikotinprodukte auf dem Vormarsch: Trotz fehlender Regulierung in Deutschland werden Nikotinbeutel bzw. Snus hierzulande genutzt, mit deutlichen Unterschieden zwischen Raucherinnen und Rauchern (1,4 Prozent) und Nutzerinnen und Nutzern von E-Zigaretten und Tabakerhitzern (13,7 Prozent).Knapp 30 Prozent der deutschen Bevölkerung raucht aktuell (Stand 07/2024).[1] Somit stagniert die Raucherquote in Deutschland weiterhin auf einem hohen Niveau - mit gravierenden Folgen für die individuelle und öffentliche Gesundheit. Ein Gegentrend ist nicht in Sicht: Im letzten Jahr haben lediglich 9 Prozent der Raucherinnen und Raucher einen ernsthaften Rauchstoppversuch unternommen.[1] Ein geringer Motivationsgrad sowie bisher wenig adressierte Hürden für den Rauchstopp könnten die Gründe hierfür sein. Die vorliegende Studie "Barrieren des Rauchstopps 2024" wird seit 2021 jährlich von NIQ/GfK im Auftrag der Philip Morris GmbH durchgeführt und geht genau diesen Fragen nach. Neben 1.000 erwachsenen Raucherinnen und Rauchern wurden in diesem Jahr erneut auch zusätzlich Personen befragt, die vom Zigarettenrauchen auf die Nutzung von E-Zigaretten oder Tabakerhitzer umgestiegen sind."Es ist alarmierend: Die Mehrheit der Raucherinnen und Raucher in Deutschland ist weiterhin nicht motiviert, mit dem Rauchen aufzuhören. Der Genuss am Rauchen stellt zugleich eine der größten Hürden für den Rauchstopp dar. Die Ergebnisse unserer aktuellen Studie zu den Barrieren des Rauchstopps deuten darauf hin, dass die bisherigen Bemühungen zur Senkung der Raucherquote dringend durch Maßnahmen ergänzt werden müssen, die diese Aspekte stärker berücksichtigen", kommentiert Dr. Christoph Neubert, Manager Scientific & Affairs und Projektleiter der Studie bei der Philip Morris GmbH.Dr. Alexander Nussbaum, Head of Scientific & Medical Affairs bei der Philip Morris GmbH, ergänzt: "Alternative Nikotinprodukte ohne Tabakverbrennung könnten für viele Raucherinnen und Raucher, die wenig Motivation zum Aufhören haben und durch Genussfaktoren und Gewohnheiten gebremst werden, eine Alternative zum Zigarettenrauchen und damit zur schädlichsten Form des Nikotinkonsums darstellen. Das Wissen um die Schadstoffe aus der Tabakverbrennung als primäre Ursache der Schädlichkeit des Rauchens ist essenziell. Hierzu braucht es mehr Aufklärung von erwachsenen Raucherinnen und Rauchern, die sonst weiter rauchen. Nur so ist eine informierte Entscheidung möglich - idealerweise zum Rauchstopp, gegebenenfalls aber auch zum Umstieg auf schadstoffreduzierte Alternativen."Mehrheit nicht für den Rauchstopp motiviert - Genussfaktor als größte BarriereDie Mehrheit der Raucherinnen und Raucher in Deutschland (51,8 Prozent) plant aktuell keinen Rauchstopp. Dies trifft insbesondere für die 50- bis 64-jährigen zu: So gaben 59 Prozent der Befragten aus dieser Altersgruppe an, nicht mit dem Rauchen aufhören zu wollen. Die größten Barrieren für einen Rauchstopp sind nach wie vor der Genuss am Rauchen ("Ich rauche gerne" mit 51 Prozent), Gewohnheiten und Rituale (40,6 Prozent) sowie fehlende Disziplin (29,8 Prozent). Vor allem bei denjenigen, die nicht für den Rauchstopp motiviert sind, ist der Rauchgenuss als Hauptbarriere besonders präsent (66 Prozent).Diese Barrieren ähneln stark den Gründen, die Nutzerinnen und Nutzer von E-Zigaretten und Tabakerhitzern rückblickend als Hindernisse des Rauchstopps identifizierten.Aufklärungsbedarf unter Raucherinnen und Rauchern wächstDer Wechsel auf verbrennungsfreie und somit schadstoffreduzierte Alternativen könnte gerade für Raucherinnen und Raucher mit geringer Rauchstoppmotivation eine Schadensminderung (Harm Reduction) darstellen. Zwar sind diese Produkte nicht risikofrei und enthalten in der Regel Nikotin, das süchtig macht, jedoch produzieren sie ein Aerosol mit 95 % weniger schädlichen und potenziell schädlichen Bestandteilen.Die aktuellen Studienergebnisse zeigen, dass unzureichende Informationen hinsichtlich verbrennungsfreier Alternativprodukte ein Hauptgrund für Raucherinnen und Raucher ist, nicht auf E-Zigaretten oder Tabakerhitzer umzusteigen. Eine deutliche Mehrheit (62,2 Prozent) gab Barrieren wie 'Unsicherheit über das Schadenspotenzial' (29,8 Prozent), 'widersprüchlichen Aussagen in den Medien' (23,6 Prozent), 'allgemeines Unwissen' (19,6 Prozent) oder die Annahme, dass diese Alternativprodukte schädlicher als Zigaretten sind (19,6 Prozent), an. Diese Barrieren für den Umstieg verdeutlichen den Bedarf an gezielter Aufklärung zu den relativen gesundheitlichen Risiken von alternativen Nikotinprodukten im Vergleich zum Weiterrauchen.Nutzerinnen und Nutzer von E-Zigaretten und Tabakerhitzern sind besser informiertBetrachtet man die Wahrnehmung relativer Schadenspotenziale je nach Nutzergruppe, wird die Notwendigkeit zusätzlicher Aufklärung besonders deutlich.Unter Raucherinnen und Rauchern ist der Anteil derer, die das relative Gesundheitsrisiko von E-Zigaretten und Tabakerhitzern fälschlicherweise gleich hoch oder sogar (viel) höher als das der Zigarette einschätzen, weiter gestiegen und liegt in diesem Jahr bei 72,1 Prozent. Mit Blick auf die Ergebnisse der vorangegangenen Studien (2023: 67,2 Prozent; 2022: 63,3 Prozent) zeichnet sich hier ein besorgniserregender Trend unter Raucherinnen und Rauchern ab.[2] Lediglich 21,2 Prozent schätzen das entsprechende Risiko niedriger ein, was im Einklang mit der aktuellen Fachliteratur steht. [3][4][5]Unter Nutzerinnen und Nutzern von E-Zigaretten und Tabakerhitzern stimmen im Gegensatz dazu 66,5 Prozent der Aussage zu, dass verbrennungsfreie Produkte weniger bis deutlich weniger schädlich seien. 83,3 Prozent aus dieser Gruppe gaben an, dass diese Wahrnehmung mitentscheidend für den Umstieg auf verbrennungsfreie Alternativen war.Trotz fehlender Regulierung und Verboten auf dem deutschen Markt ist die Nutzung oraler Nikotinprodukte deutlich messbarOrale Tabak- und Nikotinbeutel sind rauchlose Produkte, die für den Konsum unter die Oberlippe gelegt werden. Tabakhaltige orale Produkte, sogenannter Snus, ist in Deutschland gesetzlich verboten, während tabakfreie Nikotinbeutel hierzulande nicht im Tabakrecht reguliert werden und von verschiedenen Gerichten als nicht verkehrsfähig klassifiziert wurden.In der vorliegenden Studie zeigt sich bezüglich der Nutzung von oralen Nikotinprodukten in Deutschland ein bemerkenswerter Unterschied: Unter den Nutzerinnen und Nutzern von E-Zigaretten und Tabakerhitzern gaben 13,7 Prozent an, diese zu nutzen. Dem gegenüber stehen lediglich 1,4 Prozent der Raucherinnen und Raucher.In Dual Use-Phase wurde weniger geraucht54,1 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer von E-Zigaretten und Tabakerhitzern gaben an, vor dem vollständigen Umstieg auf verbrennungsfreie Alternativen eine Phase des Dual Use durchlaufen zu haben, in der Zigaretten und verbrennungsfreie Produkte parallel genutzt wurden. Für 91,1 Prozent dauerte diese Phase für zwölf oder weniger Monate an. Auffällig ist: Von nahezu allen Befragten mit vergangener Dual Use-Phase (89,9 Prozent) wurde der Zigarettenkonsum in dieser Zeit bereits reduziert.Fehlender Fokus auf ältere Raucherinnen und Raucher - Schadensminderung als komplementärer Ansatz für Menschen, die ansonsten weiterrauchen würdenDr. Alexander Nussbaum: "Die gesundheitlichen Folgen des Zigarettenrauchens tragen vor allem Menschen mittleren und höheren Alters, genau die Altersgruppen mit der stabilsten Raucherquote. Die Tabakkontrolldebatte hat diese Betroffenen aus dem Blick verloren und Maßnahmen, die das Idealziel Rauchstopp fördern sollen, richten sich selten gezielt an ältere Raucherinnen und Raucher." Und weiter: "Ohne konsequente Aufklärung sind die in unserer Studie gemessenen Informationsdefizite unter Raucherinnen und Rauchern in Deutschland nicht zu überwinden. Hier fehlen auch gezielte Kommunikationskampagnen zur relativen Schädlichkeit von verbrennungsfreien Alternativen versus Zigaretten, wie sie inzwischen auch universitäre Expertinnen und Experten in Deutschland fordern, aber nicht umsetzen. Solche Kampagnen müssen die Rolle von verbrennungsfreien Alternativen für eine potenzielle Schadensminderung thematisieren und gleichzeitig über mögliche Risiken (Schadstoffe, Abhängigkeit) informieren. So könnten besonders die mehrheitlich nicht zum Rauchstopp motivierten Raucherinnen und Raucher mittleren und höheren Alters endlich zu besser informierten Konsumentscheidungen geführt werden - und weg vom Zigarettenrauchen."Auszüge der diesjährigen Studienergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.Im Falle der befragten Raucherinnen und Raucher handelt es sich um eine repräsentative Gruppe. Die Gruppe der Nutzerinnen und Nutzern von E-Zigaretten und Tabakerhitzern wurde so gewählt, dass regelmäßiger Dual Use ausgeschlossen wurde.Hier geht es zu den Ergebnissen der letztjährigen Studie "Barrieren des Rauchstopps 2023": https://pmi.berlin/files/studie-zu-barrieren-des-rauchstopps_gesamt.pdfPhilip Morris International (PMI): Für eine rauchfreie ZukunftPhilip Morris International (PMI) ist ein führendes internationales Tabakunternehmen, das an der Verwirklichung einer rauchfreien Zukunft arbeitet und sein Portfolio langfristig auf Produkte außerhalb des Tabak- und Nikotinsektors ausweitet. Das derzeitige Produktportfolio des Unternehmens besteht hauptsächlich aus Zigaretten und rauchfreien Produkten.Seit 2008 hat PMI mehr als 12,5 Mrd. USD in die Entwicklung, wissenschaftliche Bewertung und Vermarktung innovativer rauchfreier Produkte für Erwachsene investiert, die sonst weiter rauchen würden, mit dem Ziel, den Verkauf von Zigaretten vollständig einzustellen. Dazu gehört der Aufbau erstklassiger wissenschaftlicher Bewertungsverfahren, insbesondere in den Bereichen präklinische Systemtoxikologie, klinische und Verhaltensforschung sowie Studien nach der Markteinführung. Im Jahr 2022 übernahm PMI Swedish Match, ein führendes Unternehmen im Bereich der oralen Nikotinprodukte, und schuf damit einen globalen Anbieter für rauchfreie Produkte.Zum 30. Juni 2024 waren die rauchfreien Produkte von PMI in 90 Märkten erhältlich.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.pmi.com und www.pmiscience.com.Über die Philip Morris GmbH (PMG)Die 1970 in Deutschland gegründete Philip Morris GmbH ist ein Unternehmen von PMI. Mit einem Marktanteil von 37,2 Prozent im Jahr 2022 ist das Unternehmen bereits seit 1987 Marktführer auf dem deutschen Zigarettenmarkt. Das derzeitige Produktportfolio besteht hauptsächlich aus Zigaretten und rauchfreien Produkten wie Tabakerhitzern und E-Zigaretten.Quellen:[1] Deutsche Befragung zum Rauchverhalten (DEBRA). Studie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. https://www.debra-study.info/ [Stand 07/2024].[2] "Barrieren des Rauchstopps 2023": https://pmi.berlin/files/studie-zu-barrieren-des-rauchstopps_gesamt.pdf; "Barrieren des Rauchstopps 2022": https://pmi.berlin/files/gfkbroschucc88re2022.pdf[3] McNeill, A, Simonavicius, E, Brose, LS, Taylor, E, East, K, Zuikova, E, Calder, R and Robson, D (2022). Nicotine vaping in England: an evidence update including health risks and perceptions, September 2022. A report commissioned by the Office for Health Improvement and Disparities. London: Office for Health Improvement and Disparities.[4] Tattan-Birch H, Hartmann-Boyce J, Kock L, Simonavicius E, Brose L, Jackson S, Shahab L, Brown J. Heated tobacco products for smoking cessation and reducing smoking prevalence. Cochrane Database of Systematic Reviews 2022, Issue 1. Art. No.: CD013790. Mallock N, Böss L, Burk R, Danziger M, Welsch T, Hahn H, Trieu HL, Hahn J, Pieper E, Henkler-Stephani F, Hutzler C, Luch A. Levels of selected analytes in the emissions of "heat not burn" tobacco products that are relevant to assess human health risks. Arch Toxicol. 2018 Jun;92(6):2145-2149. doi: 10.1007/s00204-018-2215-y. Epub 2018 May 5. PMID: 29730817; PMCID: PMC6002459.