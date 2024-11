Taufkirchen (ots) -Ein Unternehmen an die Branchenspitze zu führen erfordert vollen Einsatz - sowohl im strategischen Denken als auch im persönlichen Energiehaushalt des Unternehmers. Beraterin Lea Feder unterstützt Führungskräfte, die ihre Konzentrations- und Leistungsfähigkeit durch körperliche Einschränkungen beeinträchtigt sehen, und bringt sie wieder auf Erfolgskurs. Wie Unternehmer trotz eines anspruchsvollen Alltags ihre Leistungsfähigkeit optimieren und wieder auf Hochtouren kommen können, erfahren Sie hier.Burnout, mentale Erschöpfung und Konzentrationsverlust - das sind nur einige wenige der Symptome, mit denen viele Unternehmer auf ihrem Weg an die Spitze konfrontiert werden. Wenn der eigene Körper plötzlich zur Hürde für die gesetzten Geschäftsziele wird und den Erfolg gefährdet, ist das für Führungskräfte äußerst frustrierend. Die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens ist schließlich eng mit der Gesundheit und Belastbarkeit seiner Führungskraft verbunden - vernachlässigt diese jedoch aufgrund des Alltagsstresses ihre Gesundheit, bleibt der gewünschte Unternehmenserfolg trotz harter Arbeit aus. "Besonders frustrierend ist es, wenn Führungskräfte glauben, ihre Leistungsfähigkeit zu kennen und zu erhalten - und dennoch abends völlig erschöpft auf dem Sofa landen", betont Lea Feder, angehende Ärztin und ehemalige Leistungssportlerin. "Einige setzen bereits auf bestimmte Strategien, sehen jedoch trotz großer Anstrengungen keine Fortschritte. Trends, oberflächliche Maßnahmen oder pauschale Ansätze mögen erfolgversprechend wirken, führen jedoch langfristig nicht zum Ziel.""Um ihre Gesundheit zu verbessern, ihr Energielevel zu steigern und ihre Leistungsfähigkeit zu maximieren, müssen Unternehmer ihren Körper zunächst verstehen", erklärt die Expertin weiter. Mit JETZT Performance unterstützt Lea Feder gemeinsam mit ihrem Team High-Performer auf Grundlage ihrer WAY-TO-WIN-Strategie dabei, ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit in Einklang zu bringen. Dazu hat die angehende Ärztin, Bioinformatikern und Leistungssportlerin eine ganzheitliche Methode entwickelt, die ihren Klienten mit moderner Technik und detaillierten Analysen unter Berücksichtigung der jeweiligen Lebensumstände, dabei hilft, gesündere Ernährungsgewohnheiten und Bewegungsroutinen zu etablieren und nachhaltig Stress abzubauen. Das Ergebnis ist nicht nur ein besseres Wohlbefinden, sondern aufgrund der gesteigerten Produktivität und Leistungsfähigkeit auch wirtschaftlicher Erfolg. Welche Tipps High-Performer beachten sollten, um wieder auf Hochtouren zu kommen, hat Lea Feder im Folgenden zusammengefasst.Tipp 1: Jeden Morgen Frühstücken"Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages" - ein Spruch, in dem überraschend viel Wahrheit steckt. Tatsächlich aktiviert das Frühstück den Stoffwechsel und kann dadurch nicht nur bei der Gewichtskontrolle helfen, sondern auch die Stressbewältigung im Alltag unterstützen. Insbesondere Menschen mit einem anspruchsvollen Berufsalltag sollten daher auf das morgendliche Essen nicht verzichten, um gestärkt und leistungsfähig durch den Tag zu gehen.Tipp 2: Keinen Kaffee auf nüchternen Magen oder nach 14 Uhr trinkenDie meisten Vielbeschäftigten greifen morgens zuerst zur Tasse Kaffee - und bemerken dabei nicht, dass sie damit nicht nur Energie, sondern auch zusätzlichen Stress in den Tag einladen. Schließlich erhöht Kaffee auf nüchternen Magen das Stresshormon Cortisol und stört den Blutzuckerspiegel, was einen Energieabfall am Nachmittag nahezu unvermeidlich macht. Wer abends entspannt einschlafen möchte, sollte zudem darauf achten, ab 14 Uhr keinen Kaffee mehr zu trinken.Ein völliger Verzicht auf Kaffee ist jedoch nicht notwendig. Für eine gesunde Lebensweise und optimale Leistungsfähigkeit empfiehlt es sich, Kaffee erst nach einer Mahlzeit zu genießen und nach ein bis zwei Tassen auf sanftere Energiequellen wie grünen Tee oder Matcha umzusteigen.Tipp 3: Jeden Tag 2 bis 2,5 Liter Wasser trinkenDa der menschliche Körper zu etwa 65 Prozent aus Wasser besteht, ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr unerlässlich, um Dehydrierung zu vermeiden. Wer täglich weniger als 2 bis 2,5 Liter Wasser zu sich nimmt, riskiert Symptome wie Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Heißhunger, Stimmungsschwankungen und Schlafprobleme - Belastungen, die den Alltag erheblich beeinträchtigen können.Um in einem hektischen Berufsalltag das Trinken nicht zu vergessen, empfiehlt es sich, eine stündliche Erinnerung auf dem Handy einzurichten und stets eine Wasserflasche griffbereit zu haben. Ein leicht gelber Urin deutet darauf hin, dass die Flüssigkeitszufuhr ausreichend ist, während ein intensiver Gelbton auf einen Flüssigkeitsmangel hinweist.Tipp 4: Blutzucker stabil haltenGewichtszunahme, Reizbarkeit, Energietiefs und Heißhunger - viele dieser Beschwerden lassen sich auf einen schwankenden Blutzuckerspiegel zurückführen. Daher ist es besonders wichtig, den Blutzuckerspiegel regelmäßig zu kontrollieren, um Veränderungen frühzeitig zu erkennen. Eine ausgewogene Ernährung, die Proteine, gesunde Fette und komplexe Kohlenhydrate enthält, spielt dabei eine zentrale Rolle, um den Blutzuckerspiegel stabil zu halten.Tipp 5: Zeit für Bewegung einplanenMentale Belastung, lange Sitzzeiten und anhaltende Erschöpfung führen oft dazu, dass viele ihren Feierabend auf dem Sofa verbringen. Wer jedoch regelmäßige Bewegungspausen in den Tag integriert, kann diesem Kreislauf entgegenwirken. Bereits 30 bis 60 Minuten gezielte Bewegung täglich reichen aus, um den Kreislauf anzuregen, Entspannung zu fördern und die Konzentrationsfähigkeit zu steigern. Ob ein Spaziergang oder ein Büro-Workout - jede Form der Bewegung trägt dazu bei, das Wohlbefinden zu verbessern.Tipp 6: Abendroutine etablierenGuter Schlaf ist keine Selbstverständlichkeit, insbesondere nach einem herausfordernden Tag. Wer jedoch bereits tagsüber darauf achtet, schwere Mahlzeiten mindestens drei Stunden vor dem Zubettgehen zu vermeiden, Blaulichtfilter zu nutzen, Tageslichtlampen auszuschalten und emotional stressige Arbeit zu reduzieren, kann die Schlafqualität nachhaltig verbessern. 