REDMOND, Kalifornien (IT-Times) - Der US-Softwarekonzern Microsoft weitet seine KI-Kompetenzen international aus und errichtet einen Innovation Hub in Down Under. Die Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT, ISIN: US5949181045) gab am 26. November 2024 bekannt, einen Innovation Hub in Australien eröffnet zu haben,...

Den vollständigen Artikel lesen ...