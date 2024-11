EQS-Ad-hoc: LR Health & Beauty SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Quartalsergebnis

LR Health & Beauty SE: Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal 2024 und Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024



26.11.2024

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) LR Health & Beauty SE: Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal 2024 und Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024 Ahlen, 26. November 2024 - Die LR Health & Beauty SE (Anleihe, ISIN NO0013149658) hat im dritten Quartal 2024 den Umsatz (Warenerlöse) um 7,2 % auf 69,4 Mio. EUR (Q3 2023: 64,7 Mio. EUR) gesteigert. Entsprechend belief sich der Umsatz in den ersten neun Monaten 2024 auf 212,7 Mio. EUR (9M 2023: 205,6 Mio. EUR). Daneben erzielte das Unternehmen im dritten Quartal 2024 ein EBITDA reported von 7,3 Mio. EUR (Q3 2023: 7,1 Mio. EUR). Damit erreichte das EBITDA reported in den ersten neun Monaten 2024 19,0 Mio. EUR (9M 2023: 22,4 Mio. EUR). Auf Basis der Geschäftsergebnisse für die ersten neun Monate 2024 sowie der Neuausrichtung des Karriereplans für Partner im dritten Quartal 2024 passt die LR Health & Beauty SE ihre Prognose für Umsatz und EBITDA reported für das Gesamtjahr 2024 an. Die LR Health & Beauty SE erhöht ihre Umsatzprognose und erwartet nunmehr im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz im Korridor von 288 Mio. EUR bis 292 Mio. EUR. Ursprünglich ging das Management von einem Umsatz (Warenerlöse) auf Vorjahresniveau aus (2023: 276,5 Mio. EUR). Daneben passt das Unternehmen seine Ergebniserwartungen für 2024 an und korrigiert die Prognose für das EBITDA reported, das nunmehr im Korridor von 26 Mio. EUR bis 29 Mio. EUR liegen soll. Ursprünglich ging das Management von einem im Vergleich zum Vorjahr leicht geringeren oder stabilen EBITDA aus (2023: 31,4 Mio. EUR). Grund hierfür ist, dass die Neuausrichtung des Karriereplans für Partner im dritten und vierten Quartal 2024 zu einem deutlichen Zuwachs der Vertriebspartner führt, der sich positiv auf die Umsatzentwicklung auswirkt. Gleichzeitig wird das Ergebnis durch angefallene Refinanzierungskosten und vor allem durch einmalige, außerordentliche Effekte im niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Bereich im Zusammenhang mit Änderungen des Karriereplans der Vertriebspartner belastet.





