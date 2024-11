© Foto: Boris Roessler/dpa

Zum Wochenstart hatten sich Anleger noch Hoffnungen gemacht, dass eine Jahresendrallye den DAX doch noch mal auf ein Rekordhoch befördert. Stattdessen zieht eine Ankündigung von Donald Trump den Index ins Minus.Die deutschen Aktienmärkte stehen weiterhin im Zeichen der Unsicherheit. Der Dax notiert am Dienstagvormittag mit einem Minus von 0,6 Prozent bei 19.296 Punkten, nachdem er in den vergangenen Tagen eine leichte Erholung gezeigt hatte. Die geplanten Importzölle des designierten US-Präsidenten Donald Trump sorgen für Zurückhaltung unter den Investoren. In einer nächtlichen Ankündigung versprach Trump, ab 2025 Zölle von 25 Prozent auf Importe aus Mexiko und Kanada sowie 10 Prozent auf …