PNUT & MOG fallen mehr als 15 %: Ist SLAP im Dezember der bessere Meme-Coin?

Der breite Kryptomarkt erlebt heute einen regelrechten Crash. Bitcoin fällt um 7 Prozent und rutscht sogar wieder unter 92.000 US-Dollar. Altcoins brechen noch stärker ein, beispielsweise gibt es bei Solana, XRP, Dogecoin oder Cardano zweistellige Verluste. Anleger realisieren Gewinne, die Gier im Markt lässt nach Sentiment-Indikatoren nach. Denn zu einem Bullenmarkt gehören immer wieder auch deutliche Rücksetzer.

Wenn Anleger ihre Risikobereitschaft reduzieren, trifft dies meist Meme-Coins besonders stark.

So bricht der Mog Coin (MOG) um 20 Prozent in den letzten 24 Stunden ein, Peanut the Squirrel fällt um 35 Prozent. Beide Meme-Coins tendieren auch auf Wochensicht leichter.

Derweil notiert der Meme-Coin SLAP immer noch deutlich im Plus, obgleich es auch hier einen scharfen Rücksetzer gibt. Doch ist dieser Krypto-Crash womöglich eine Chance?

CatSlap (SLAP) - Katzen-Meme geht viral, über 6.000 Halter

Der neue Meme-Coin CatSlap (SLAP) hat in kürzester Zeit große Aufmerksamkeit erregt und sich als einer der erfolgreichsten neuen Token auf Uniswap positioniert. Mit einem beeindruckenden Kursanstieg von 1500 Prozent am ersten Handelstag etablierte sich der Katzen-Memecoin als Trendsetter im Segment der digitalen Assets. Direkt explodierte SLAP unter die Trending-Coins auf DEXTools. Dieser Hype wurde durch das starke Wachstum der Community und eine steigende Anzahl von Token-Haltern weiter verstärkt. CatSlap setzt auf virale Trends, die die Internetkultur prägen, und nutzt dabei das populäre Motiv der "schlagenden Katze" als Grundlage für seine Markenstrategie. So gibt es laut Etherscan mittlerweile deutlich über 6.000 Halter von SLAP - das Wachstum ist intakt und macht Hoffnung auf eine Fortsetzung der Rallye.

Meme-Coins wie SLAP profitieren in der aktuellen Marktphase von ihrer Fähigkeit, durch geringe Marktkapitalisierung Anleger anzuziehen. CatSlap startete mit einer Bewertung von einer Million US-Dollar und erreichte schnell eine vollständig verwässerte Marktkapitalisierung von 40 Millionen US-Dollar. Trotz dieses Wachstums bleibt der Token im Vergleich zu etablierten Konkurrenten wie POPCAT oder MOG preislich attraktiv. Aktuell sind es rund 20 Millionen US-Dollar Bewertung - der jüngste Rücksetzer könnte damit eine Chance bieten. Schließlich sind Gewinnmitnahmen normal und wünschenswert, um gesunde Trendstrukturen aufzubauen.

Ein zentraler Erfolgsfaktor des Projekts ist seine stark vernetzte Community, die durch soziale Medien und On-Chain-Daten sichtbar wird. Innerhalb von nur drei Tagen zählte CatSlap 10.000 Mitglieder und 6.000 Token-Halter. Diese Dynamik unterstreicht die Bedeutung von engagierten Nutzern, die durch Interaktionen und Beiträge für eine organische Verbreitung des Projekts sorgen. On-Chain-Daten zeigen das Vertrauen der Anleger und ihre Bereitschaft, langfristig in das Projekt zu investieren.

Die Tokenomics von CatSlap sind klar auf nachhaltiges Wachstum ausgelegt. Mit 50 Prozent der Token, die für Liquidität reserviert sind, kann sich die Community direkt über DEX beteiligen. Staking-Anreize sowie Community-Prämien und ein Entwicklungsfonds fördern die Bindung an das Projekt und dessen kontinuierliche Weiterentwicklung. Das Team hat sich durch eine langfristige Vesting-Periode von 10 Jahren ebenfalls klar zum Erfolg des Tokens verpflichtet.

Zusätzlich setzt CatSlap auf eine spielerische Komponente, das sogenannte "Slapometer", um die Community-Interaktion zu fördern und den viralen Hype zu verstärken. In Kombination mit einer geplanten Enthüllung - laut offizieller Website - in der kommenden Woche könnte dies den Token weiter beflügeln.

SLAP hat mit günstiger Bewertung durchaus Chancen in einem stabilen Markt, der sich bald wieder erholen dürfte. Wer SLAP kaufen möchte, kann direkt über die Website investieren und die Token zugleich für 40 Prozent staken.

