NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Outperform" belassen. Die nun vereinbarte Gebührenstruktur in Korea werde den Umsatz mit der Bestell-App Baemin der Tochter Woowa kaum beeinflussen, schrieb Analystin Annick Maas in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu den Aktien des Essenslieferdienstes. Es gehe im Wesentlichen zurück auf das Gebührenniveau vor August. Baemin erwirtschafte zudem gute Werbeeinnahmen, die ausgebaut werden könnten, um mögliche Umsatzeinbußen zu kompensieren./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2024 / 17:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2024 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A2E4K43