Frankfurt (ots) -- Der ausgewiesene Branchenkenner startet im Februar als Managing Partner bei Lurse- Dreger wird für aktuarielle Dienstleistungen und den Ausbau des globalen Pensions- und Benefits-Geschäfts verantwortlich seinLurse verstärkt sein Management in Sachen aktuarielle Dienstleistungen und Global Benefits: Ab 1. Februar 2025 wird Norman Dreger, ein langjährig erfahrener, strategisch denkender Experte für betriebliche Altersversorgung (bAV) beide Geschäftsbereiche als Managing Partner leiten.Dreger übernimmt damit die Steuerung und den Ausbau der aktuariellen Dienstleistungen. Er soll das Instrumentarium für die Erstellung versicherungsmathematischer Pensions- und Personalgutachten für Unternehmen, Pensionskassen und sonstige Pensionseinrichtungen weiterentwickeln, es an kommende Herausforderungen anpassen und damit Lurses Marktanteil erhöhen.Zu seinen Aufgaben gehört darüber hinaus die Ausweitung des globalen Pension- und Benefits-Geschäfts. Zusammen mit den internationalen Experten des MBWL-Netzwerks, zu dem Lurse gehört, wird er Unternehmen weltweit bei der strategischen Gestaltung und Steuerung ihrer Benefits-Pläne beraten. Zusätzlich werden er und sein Team sie betreuen, wenn es um versicherungsmathematische Gutachten, Fusionen oder Übernahmen geht, aber auch in der bAV-Administration sowie bei der Einrichtung, Optimierung und dem Management weltweiter Versicherungsprogramme.Norman Dreger begann seine Karriere 1999 als Aktuar und Consultant bei Mercer Kanada und wechselte im Jahr 2001 nach Deutschland. Damit bringt er 25 Jahre bAV-Erfahrung in Deutschland und weltweit mit. Er war bis 2023 gleichzeitig CEO von Mercer Deutschland und Mercer Österreich sowie Aufsichtsratsvorsitzender der Mercer Pensionsfonds AG. Zuvor führte er das Multinational Client Segment (MCS) von Mercer dessen Teams an über 20 Standorten und in 17 Zeitzonen tätig sind. Dazu gehörte u.a. die Leitung des internationalen Key Account Managements und die Betreuung globaler Kunden. Derzeit ist Dreger Mitglied im Hauptgremium des Branchenverbands IEBA (International Employee Benefits Association), dessen Vorsitz er von 2019 bis 2021 innehatte."Wir freuen uns, Norman Dreger in unserem Führungsteam willkommen zu heißen", sagt Matthias Edelmann, Managing Partner bei Lurse. "Seine langjährige Erfahrung und sein profundes nationales und internationales Know-how auf dem Markt für betrieblichen Altersversorgung werden Lurse erheblich stärken. Norman wird unser internationales Netzwerk MBWL und unsere globalen Kundenbeziehungen auf das nächste Level heben.""Ich freue mich darauf, mit dem ausgewiesenen Experten-Team von Lurse zusammenzuarbeiten und seine Kunden bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen im Bereich bAV national und international zu unterstützen", sagt Norman Dreger. "Lurse hat sich als Innovator in der Branche etabliert, und ich bin begeistert, einen Beitrag dazu zu leisten, das Unternehmen weiter voranzubringen."Matthias Edelmann ergänzt: "Mit der Einstellung von Norman Dreger positioniert sich Lurse weiterhin als führender Anbieter in der HR- und bAV-Landschaft. Wir untermauern damit unsere Position als innovativer Partner für nationale und internationale Unternehmen in allen strategischen, rechtlichen, aktuariellen, betriebswirtschaftlichen und administrativen Fragen - sowohl bei Betriebsrenten als auch bei Benefits. Lurse blickt auf sechs Jahre dynamisches Wachstum zurück. In dieser Zeit haben wir unser Leistungsspektrum im Geschäftsfeld bAV signifikant ausgebaut." Im Jahr 2023 hat Lurse den digitalen Bestandsverwalter AMAKURA und im Mai 2024 den Gutachter Mensch & Kuhnert übernommen.Über LurseDie Lurse AG ist HR- und bAV-Lösungsanbieter mit den Schwerpunkten Compensation & Benefits, Pensions und Talent. Seit 1989 berät Lurse große und mittelständische Unternehmen aller Branchen national und international bei der Gestaltung, Weiterentwicklung und Harmonisierung von Vergütungs-, Benefits- und Performance Management-Systemen. Neben der Beratung zur Einrichtung, Harmonisierung und Ablösung von betrieblichen Versorgungswerken und EbAVs bietet das Unternehmen eine breite Unterstützung in der Mitarbeiterbetreuung und Kommunikation an. Umfassendes Know-how sowie eine hochautomatisierte Infrastruktur in der digitalen bAV-Administration und versicherungsmathematischen Bewertung von bAV-Systemen vervollständigen das bAV-Portfolio. 