Die Aktie der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A288904) steht aktuell im Fokus vieler Anleger. Nach einem signifikanten Kursrückgang stellt sich die Frage: Ist dies der Beginn einer Abwärtsspirale oder bietet sich hier eine attraktive Einstiegsmöglichkeit? Aktuelle Kursentwicklung: Ein Blick auf die Zahlen bei CompuGroup Medical In den letzten Monaten verzeichnete die CompuGroup Medical-Aktie einen deutlichen Rückgang. Vom 52-Wochen-Hoch bei 39,98 Euro fiel der Kurs auf ein Tief von 13,00 Euro. Aktuell notiert die Aktie bei etwa 14,11 Euro, was einem Verlust von rund 64% entspricht. ...

