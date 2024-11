Chart des Tages | BITCOIN (26.11.2024)

Bitcoin ist heute um fast 8 - von über 99.000 - auf 92.000 - gefallen; gestern verzeichneten ETFs einen Rekord-Nettoabfluss von 438 Millionen - in Monaten

Neben Bitcoin verliert auch Ethereum an Boden und testet derzeit 3300 - die meisten Altcoins verzeichnen jedoch nur begrenzte Abschläge

Die Aktien von Microstrategy (MSTR.US) haben seit ihrem Höchststand von ca. 30 - bereits einen Abschlag erlitten. Die Aktie verliert im vorbörslichen Handel 6,5 %.

?Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 - WKN: A2YY63 - Ticker Bitcoin

Die jüngste Nachricht über einen weiteren Kauf von mehr als 55.000 BTC durch Michael Saylor ging ohne Echo über den Markt, und dennoch verliert Bitcoin bereits etwa 8 - gegenüber seinem historischen Höchststand. Nach solch dynamischen Anstiegen gingen Korrekturen in der Vergangenheit jedoch in der Regel tiefer und beliefen sich in Bullenmärkten auf etwa 20 - Der Wert von Optionen auf BTC an der CME-Börse ist in den letzten 24 Stunden um fast 11 - auf 19 Milliarden US-Dollar gefallen, was in Kombination mit der ETF-Aktivität darauf hindeutet, dass der Ausverkauf größtenteils auf Derivate und den Entschuldungsprozess eines in letzter Zeit äußerst optimistischen Marktes zurückzuführen ist. Cardano wird es schaffen; allerdings verliert das Projekt bereits fast 6 - und ist von seinem Höchststand von 1,12 - auf 0,9 - gefallen...

