WATERLOO, Kanada, Nov. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne DALSA freut sich, Z-Trak 3D Apps Studio vorzustellen, eine Reihe von Software-Tools, die für Inline-3D-Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung entwickelt wurden. Die Software wurde für die Z-Trak-Familie von Teledyne DALSA entwickelt und vereinfacht 3D-Messungen und Inspektionsaufgaben in Produktionslinien. Z-Trak 3D Apps Studio ist in der Lage, 3D-Scans von Objekten mit unterschiedlichen Oberflächentypen, Größen und geometrischen Merkmalen zu verarbeiten. Die Software eignet sich ideal für Anwendungen in der Fabrikautomation in einer Vielzahl von Branchen wie unter anderem Elektrofahrzeuge (EV-Batterien, Motorstatoren usw.), Automobil, Elektronik, Halbleiter, Verpackung, Logistik, Metallverarbeitung, Holz und viele mehr.

Z-Trak 3D Apps Studio verfügt über optimierte Werkzeuge zur Messung der Objektdicke, zur Prüfung von Kleberaupen oder Schweißnähten und zur Identifizierung von Defekten auf flachen, schrägen und gekrümmten Oberflächen von bearbeiteten, montierten oder extrudierten Teilen. Es umfasst auch Funktionen zur Entscheidungsfindung und Datenverbesserung wie die Beseitigung von Reflexionen, um zuverlässige und wiederholbare Ergebnisse unter verschiedenen Betriebsbedingungen zu gewährleisten.

Die Z-Trak-Familie von Teledyne verfügt über verschiedene Multisensor-Topologien zur Erweiterung des Sichtfeldes bei gleichzeitiger Beibehaltung der Höhenauflösung, zur Überwindung von Abschattungen oder zur Bereitstellung einer 360°-Ansicht von Objekten für Inspektionen und Messungen. Z-Trak 3D Apps Studio erfasst, verarbeitet und analysiert gleichzeitig 3D-Scans und 2D-Graustufenbilder (Reflexionsdaten) mit 3D-Visualisierungsfunktionen.

Für eine einfache Integration und schnelle Bereitstellung kann Z-Trak 3D Apps Studio über Sherlock 8.30 (oder höher) genutzt werden, eine praxiserprobte grafische Entwicklungsumgebung ohne Code für Anwendungen in der Industrie. Z-Trak 3D-Laserprofiler beinhalten eine Sherlock 8-Lizenz für Inline-Messanwendungen.

Weitere Details finden Sie auf der Produktseite (https://www.teledynevisionsolutions.com/products/z-trak-lp1/?vertical=tvs-dalsa-oem&segment=tvs). Für vertriebliche Anfragen besuchen Sie bitte unsere Kontaktseite (https://www.teledynevisionsolutions.com/contact/contact-us/).

Teledyne Vision Solutions bietet das weltweit umfassendste, vertikal integrierte Portfolio an industrieller und wissenschaftlicher Bildverarbeitungstechnologie. Teledyne DALSA, e2v CMOS image sensors, FLIR IIS, Lumenera, Photometrics, Princeton Instruments, Judson Technologies, Acton Optics und Adimec sind unter einem Dach vereint und bilden ein konkurrenzloses Kollektiv von Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung und erstklassigen Lösungen über das gesamte Spektrum hinweg. Gemeinsam kombinieren und nutzen sie die Stärken der anderen, um das weltweit umfangreichste und breiteste Portfolio an Sensorik und verwandten Technologien anzubieten. Teledyne bietet einen weltweiten Kundensupport und das technische Know-how, um auch die schwierigsten Aufgaben zu bewältigen. Die Werkzeuge, Technologien und Bildverarbeitungslösungen des Unternehmens sind so konzipiert, dass sie ihren Kunden einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

