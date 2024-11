Von ihrem Jahrestief unter 13 US$ hat sie sich zwar ein gehöriges Stück entfernt, doch so richtig will die Petrobras-Aktie (WKN: 932443) noch nicht anspringen. Was hemmt das Papier des brasilianischen Ölriesen? Gute Nachrichten für Dividendenjäger Das Beste zuerst: Dividendenjäger kommen bei der Petrobras-Aktie mit einer zweistelligen Dividendenrendite in den vergangenen Jahren auch weiterhin voll auf ihre Kosten. Lange war um die Ausschüttung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...