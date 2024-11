Emittent / Herausgeber: fund2seed GmbH / Schlagwort(e): ESG/Nachhaltigkeit

fund2seed: Die Plattform wisdomize spendet zwei Rinder an Tafeln in Frankfurt und Luxemburg



Viele Menschen können nicht mehr Schritt halten. Die Anzahl bedürftiger Menschen in Deutschland und Luxemburg steigt seit einigen Monaten kontinuierlich - so verzeichnen Die Tafeln in Frankfurt mit etwa 27.000 Kunden ebenso einen traurigen Rekord, wie die Luxemburger Stëmm vun de Strooss im Jahr 2024 mit weit über 100.000 ausgereichten Mahlzeiten. Die Tafeln in Deutschland und Stëmm in Luxemburg, leisten herausragende Arbeit für Menschen in schwierigen Lebenslagen.



Mit einer ganz besonderen Spende unterstützt die Plattform wisdomize auch in 2024 die wertvolle Arbeit dieser Organisationen: zwei Rinder aus reiner Weidehaltung der gemeinnützigen und auf Tierwohl fokussierten Stiftung Bienenelfe konnten dieses Jahr abgegeben werden.



Nadja Knoth, Geschäftsführerin bei wisdomize: "Die zunehmende Anzahl hilfsbedürftiger Menschen zeigt, wie dringend Initiativen wie die der Tafeln und der Stëmm benötigt werden. Es erfüllt mich mit Dankbarkeit, dass wir mit unserer Spende einen kleinen Beitrag leisten können, um den Menschen in schwierigen Lebenslagen einen Moment der Freude zu schenken."



Ziel von wisdomize ist es, einen Beitrag zu einer Welt zu leisten, in der Geld Verantwortung übernimmt - für Menschen, Gesellschaft und Umwelt.



Daher kommt auch der Zusammenarbeit mit der Stiftung Bienenelfe aus Rheinhessen eine besondere Bedeutung zu. "Fleisch ist für viele Menschen - auch in Deutschland und Luxemburg - unerschwinglich geworden, gleichzeitig decken die hohen Preise kaum die Kosten der Landwirte. Für die Stiftung Bienenelfe steht das Tierwohl an höchster Stelle. Das kostet ein bisschen mehr, aber dafür können wir uns sicher sein, dass die Kälber bei ihren Müttern aufwachsen und ihr ganzes Leben auf der Weide verbringen durften." schildert Sven Ulbrich, Gründer der fund2seed Unternehmensgruppe.



Über wisdomize

wisdomize schafft einfache Lösungen für die komplexen Fragen des nachhaltigen Investments. Der Ansatz ist situativ und pragmatisch - nicht ideologisch.



wisdomize heißt alle willkommen, die ihr Vermögen als Privileg sehen - und die bereit sind, dieses Privileg für etwas Größeres einzusetzen: eine nachhaltige Zukunft, in der Investitionen nicht nur Rendite, sondern auch echten Einfluss haben.



Die fund2seed mit Sitz in Rheinhessen ist eine eigentümergeführte GmbH, die sich ganzheitlich und ausschließlich gemeinnützigen Zielen oder Versorgungszusagen verpflichtet hat. Dem Konzept "form follows function" folgend, setzt fund2seed in der Lösungsfindung das gesamte Spektrum heutiger Finanzkonzepte und Produkttypen ein.



