Stockholm (ots/PRNewswire) -Stellen Sie sich vor, Sie erhalten hochwertige Videos direkt in Ihrem Posteingang, die aus Ihren Inhalten erstellt wurden und sofort veröffentlicht werden können. Dieser Automatisierungsgrad wird durch Storykits neue Videofunktion, Feeds, ermöglicht. "Es spart eine Menge Zeit", sagt Mattias Holmqvist, Head of Media Relations bei Preem - dem ersten Unternehmen, das diese Funktion implementiert hat.Storykit (https://storykit.io/), die führende Plattform zur Automatisierung von Videos, führt Feeds ein - eine Funktion, die es Kunden ermöglicht, Videos zu empfangen, die automatisch aus ihren Inhalten erstellt werden. Preem (https://www.preem.com/en/), Schwedens größtes Kraftstoffunternehmen, ist das erste Unternehmen, das Feeds einsetzt und automatisch Videos erhält, sobald es eine Pressemitteilung veröffentlicht.Videos sind ein wesentlicher Bestandteil der digitalen Strategie von Preem, sagt Mattias Holmqvist, Leiter der Medienarbeit bei Preem:- Videos sind in der digitalen Kommunikation von entscheidender Bedeutung; sie verpacken komplexe Informationen in zugängliche Inhalte. Es wird immer wichtiger für uns, Engagement aufzubauen, und ich möchte sicherstellen, dass wir die besten Werkzeuge haben, um dies zu erreichen. Wenn es um Videos geht, ist Storykit ein wesentlicher Bestandteil davon.Mit Storykit Feeds rationalisiert Preem seine Videoproduktion und spart Zeit.- Wenn wir eine Pressemitteilung auf unserer PR-Plattform veröffentlichen, wird sie auch in Storykit aufgenommen, dass fertige Videovorschläge liefert. Wir müssen nicht mehr mühsam nach neuen Videoideen suchen - die Plattform gibt uns frische Perspektiven, beschreibt Holmqvist.Storykit ermöglicht es Preem, ein eigenes Grafikprofil zu erstellen, Bild- und Videobibliotheken auszuwählen und Ausgabeformate festzulegen, um qualitativ hochwertige Ergebnisse zu gewährleisten.- Die Videos entsprechen unseren strengen Qualitätsstandards, und wir können die Videos so verwenden, wie sie sind, oder die erforderlichen Anpassungen vornehmen.Als innovatives Unternehmen sieht Preem großes Potenzial in der Automatisierung der Videoproduktion.- Preem ist stolz darauf, neue Wege zu beschreiten, nicht nur im Bereich der erneuerbaren Kraftstoffe, sondern auch, wie wir unser Publikum ansprechen. Mit Storykit können wir unseren Wandel auf eine Weise darstellen, die auf digitalen Plattformen Anklang findet.Für Storykit ist diese Version ein weiterer Schritt, um Organisationen zu helfen, ihre Geschichten mit Videos zu erzählen.- Mit Storykit Feeds können Sie Ihre Videoerstellung wirklich auf Autopilot stellen. Für Preem haben wir dies für Pressemitteilungen eingerichtet, aber wir können dies für jeden Content-Feed tun, so dass die Möglichkeiten endlos sind, sagt Peder Bonnier, CEO von Storykit.Für Medienanfragen (Interviews, Videos, Fotos), kontaktieren Sie bitte:Jonna Ekman, Kommunikationsdirektorin, Storykitjonna.ekman@storykit.io+46 701 62 23 82Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2565603/mattias_preem.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2523376/Storykit_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/preem-ist-vorreiter-mit-innovativer-technologie-zur-automatisierung-von-pressemitteilungen-und-videos-302314453.htmlOriginal-Content von: Storykit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100100081/100926202