Amaroq Minerals Ltd. hat die Ergebnisse des erfolgreichen Eröffnungsbohrprogramms auf dem Nanoq-Projekt im Nanortalik-Goldgürtel in Grönland veröffentlicht. Diese erste Bohrkampagne lieferte hochgradige Goldabschnitte, die das starke Potenzial des Projekts unterstreichen und Amaroqs strategisches Standbein in dieser ertragreichen Goldregion weiter stärken.Das erste Bohrprogramm, das zur Validierung des geologischen Modells von Amaroq und zur Bestätigung der Mineralisierung in der Tiefe innerhalb des Nanoq-Ziels konzipiert wurde, umfasste zwei strategisch platzierte Erkundungsbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 133,1 Metern. Der Bohrkern durchteufte drei Zonen mit hochgradigem Gold innerhalb orogener Quarzadern, die auch beträchtliche Mengen an sichtbarem Grobgold enthalten.Die Ergebnisse der beiden Bohrungen umfassten:? Bohrloch NAN2401: 18,10 g/t Gold über 1,5 Meter, einschließlich 44,20 g/t Gold über 0,5 Meter und 19,51 g/t Gold über 3,2 Meter, einschließlich 123,00 g/t Gold über 0,5 Meter? Bohrloch NAN2402 (provisorisch): 4,61 g/t Gold über 2,2 Meter, einschließlich 7,23 g/t Gold über 1,1 Meter und 1,87 g/t Gold über 3,02 MeterDie Hauptgeschäftsziele von Amaroq Minerals sind die Identifizierung, der Erwerb, die Exploration und die Entwicklung strategischer Gold- und Metallliegenschaften in Südgrönland. Der wichtigste Vermögenswert des Unternehmens ist eine 100-prozentige Beteiligung an der ehemals produzierenden Goldmine Nalunaq, die voraussichtlich Ende 2024 in Produktion gehen wird. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von Gold- und strategischen Metallliegenschaften in Südgrönland, das die beiden bekannten Goldgürtel der Region sowie fortgeschrittene Explorationsprojekte in Stendalen und im Sava-Kupfergürtel umfasst, wo nach strategischen Metallen wie Kupfer, Nickel, Seltenen Erden und anderen Mineralien gesucht wird.