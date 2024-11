Schwalbach am Taunus (ots) -Nach dem fulminanten Doppelsieg der Oral-B iO4 und iO10 im vergangenen Jahr wird erneut ein Mitglied der iO-Familie zum Testsieger bei Stiftung Warentest gekürt: Die Oral-B iO3 gewinnt im aktuellen Testlauf (12/2024). Die Tester:innen belohnen die innovative Technologie der smarten Zahnbürste mit der Bestnote 1,9 (GUT). Besonders überzeugt haben die intelligente Andruckkontrolle, das Reinigungserlebnis sowie die Handhabung der Oral-B iO3. Die Fortsetzung der iO-Siegesserie bei Stiftung Warentest bestätigt Oral-B erneut in der Rolle als Zahnpflege-Pionier und als die von Zahnärzt:innen am häufigsten empfohlene Zahnbürstenmarke weltweit.Stiftung Warentest ist überzeugt: Mit der Note 1,9 (GUT) brilliert die Oral-B iO3 im aktuellen Testlauf (12/2024) und wird Testsieger. Damit zeichnet die Stiftung Warentest nach dem Doppelsieg der iO4 und iO10 im Vorjahr ein weiteres Mal ein Produkt mit der innovativen iO-Technologie aus dem Hause Oral-B aus. Im aktuellen Testlauf wurden 13 elektrische Zahnbürsten neu getestet. Mit Bestnoten in den Schlüsselkategorien "Zahnreinigung" (1,7) und "Handhabung" (2,5) erzielte die smarte Zahnbürste ein Spitzenergebnis. Auch in der Kategorie "Haltbarkeit" konnte die iO3 mit der Bestnote 1,0 überzeugen.Mit innovativen Features zu besseren PutzergebnissenMit seiner iO-Technologie hat Oral-B einen Meilenstein der modernen Zahnpflege geschaffen. Mehr als sechs Jahre lang wurde gemeinsam mit Zahnärzt:innen an der iO-Technologie geforscht, um ein überlegenes Putzergebnis zu erreichen. Der bewährte runde Oral-B Bürstenkopf in Kombination mit einem modernen Magnetantrieb und feinen Mikrovibrationen in den Borsten garantiert eine gründliche, dabei sanfte und leise Reinigung. Gleichzeitig werden Nutzer:innen mithilfe von innovativen Features intuitiv zu einer optimalen Zahnputzroutine angeleitet. Besonders begeistert ist die Stiftung Warentest von der intelligenten Andruckkontrolle der Oral-B iO3, deren Wirkweise im Testbericht explizit als "sehr gut" bezeichnet wird. Sie leuchtet durch einen LED-Ring bei zu viel Druck Rot, bei zu wenig Druck Weiß, und bei optimalem Druck Grün und schützt so Zahnfleisch und Zähne. "Mit unserer fortschrittlichsten iO-Technologie hatten wir zum Ziel, das Zähneputzen für Menschen auf der ganzen Welt jeden Tag einfacher und effizienter zu gestalten. Dass mit unserer Oral-B iO3 bereits das dritte Mitglied der iO-Familie als Testsieger ausgezeichnet wird, bestätigt unsere Pionierarbeit der modernen Zahnpflege", betont Phillip Hundeshagen, Produktentwickler bei Oral-B.Nachweislich sauberere Zähne und gesünderes ZahnfleischDie einzigartige Funktionsweise der Oral-B iO3 spiegelt sich auch in klinischen Studien wider. Die oszillierend-rotierenden runden Bürstenköpfe entfernen in Kombination mit der sanften Mikrovibration der Borsten 100 Prozent mehr Plaque als eine Handzahnbürste und sorgen nachweislich für gesünderes Zahnfleisch.* Dabei ist die Handhabung erstaunlich einfach: Nutzer:innen müssen die iO3 lediglich langsam entlang der Zahnreihe gleiten lassen. Der runde Bürstenkopf umschließt so jeden Zahn einzeln und erreicht selbst schwer erreichbare Stellen im Mund.Budgetfreundlich und individuellIm sich stetig erweiterndem Oral-B iO-Portfolio ist die perfekte elektrische Zahnbürste für jedes Budget und Zahnpflege-Bedürfnis dabei. Nutzer:innen können ganz individuell ihre persönlichen Bedürfnisse abwägen und ihr perfektes Match innerhalb der iO-Serie (Oral-B iO3 bis iO10) auswählen.Die jüngst von Stiftung Warentest ausgezeichnete Oral-B iO3 ist die budgetfreundlichste Option der iO-Serie und ein perfektes Einsteigermodell. Sie verfügt über drei individuelle Putzmodi (Tägliche Reinigung, Sensitiv und Aufhellen), sodass Nutzer:innen ihr Zahnpflege-Erlebnis jeden Tag flexibel anpassen können. So bringt die intuitive Bedienbarkeit des Testsiegers Oral-B iO3 in Kombination mit der revolutionären iO-Technologie die Zahnpflege auf ein neues Level.*Grender JM, Adam R. Zou Y (2020): A meta-analysis of oscillating-rotating electric toothbrushes on plaque and gingivitis: Results versus sonic toothbrush controls. AM J Dent 2020.Über Oral-B®Oral-B® kann bereits auf eine über 60 Jahre lange Geschichte elektrischer Zahnbürsten zurückblicken. Als zukunftsweisender Pionier überzeugt Oral-B® durch innovative Produkte und fortschrittliche Technologie mit dem Fokus auf vernetztes Zähneputzen Verbraucher:innen und Zahnärzt:innen auf der ganzen Welt.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, WICK®, und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. 