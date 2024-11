Die Aktie von Super Micro Computer hat am gestrigen Handelstag einen deutlichen Sprung nach oben gemacht, nachdem Hoffnungen auf einen Verbleib im Nasdaq-Index aufgeflammt waren (DER AKTIONÄR berichtete). Sollte das positive Momentum auch am heutigen Dienstag fortgesetzt werden dürfte der Kurs gleich zwei wichtige Widerstände gleichzeitig überwinden.Mit dem gestrigen Anstieg ist der Kurs schon ganz leicht über den GD50 geklettert, der aktuell bei 38,03 Dollar liegt. Der Kurs ist auch in das Gap ...

