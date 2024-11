Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc

As of November 27, 2024, the following instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN ---------------------------------- BULL BAIDU X5 AVA 8 GB00BNV4VF33 ---------------------------------- MINI S US10Y AVA 19 GB00BL05FM86 ---------------------------------- BULL DAX X4 AVA 3 GB00BL06TJ68 ---------------------------------- ERI4L 110 AVA GB00BSJXRS27 ---------------------------------- SAN4L 260 AVA GB00BSJSZ727 ---------------------------------- TURBO L DJIA AVA 176 GB00BNV56H30 ---------------------------------- EQT4X 300 AVA GB00BQRJH770 ---------------------------------- BEAR DUOL X5 AVA 2 GB00BSJKKL75 ---------------------------------- EQT4L 350 AVA GB00BQRPT137 ---------------------------------- EQT4L 450 AVA GB00BS9MFP26 ---------------------------------- BULL DAX X2 AVA 5 GB00BL06TG38 ---------------------------------- SAN4L 240 AVA GB00BSJSZ503 ---------------------------------- BEAR DJIA X12 AVA 11 GB00BQRJGG99 ---------------------------------- SAN4X 190 AVA GB00BSJTKJ21 ---------------------------------- HM4L 240 AVA GB00BSJWMT55 ---------------------------------- HM4L 160 AVA GB00BSJSYL97 ---------------------------------- HM4L 220 AVA GB00BSJSYS66 ---------------------------------- BULL NORDNE X3 AVA 2 GB00BL06WZ30 ---------------------------------- BULL DJIA X4 AVA 2 GB00BL06VH82 ---------------------------------- HM4L 230 AVA GB00BSJWM628 ---------------------------------- EQT4L 325 AVA GB00BSJXJM07 ---------------------------------- HM4L 200 AVA GB00BSJSYQ43 ---------------------------------- TURBO L NVDA AVA 181 GB00BSJKGG45 ---------------------------------- BEAR DJIA X10 AVA 11 GB00BQRBWR86 ---------------------------------- BEAR ESTC X5 AVA 1 GB00BQRQ1J84 ---------------------------------- HM4L 190 AVA GB00BSJSYP36 ---------------------------------- EQT4L 425 AVA GB00BSJXJQ45 ---------------------------------- BULL HSBC X2 AVA 2 GB00BL06YL34 ---------------------------------- SAN4L 270 AVA GB00BSJSZ834 ---------------------------------- SAN4L 250 AVA GB00BSJSZ610 ---------------------------------- EQT4L 375 AVA GB00BSJXJP38 ---------------------------------- SAN4X 220 AVA GB00BSJWKH93 ---------------------------------- ERI4X 75 AVA GB00BSJVSF07 ---------------------------------- BULL GRVY X2 AVA 7 GB00BL06T960 ---------------------------------- SAN4L 210 AVA GB00BSJSZ271 ---------------------------------- BULL NEL X4 AVA 3 GB00BQRP7N19 ---------------------------------- TURBO L KAKA AVA 100 GB00BSJY7Z28 ---------------------------------- BULL DJIA X2 AVA 2 GB00BL06VF68 ---------------------------------- BEAR DJIA X3 AVA 2 GB00BL06VT05 ---------------------------------- BEAR LMND X3 AVA 3 GB00BSJSV965 ---------------------------------- SAN4X 210 AVA GB00BSJTKG99 ---------------------------------- ERI4L 80 AVA GB00BSJSXH86 ---------------------------------- BEAR DAX X15 AVA 29 GB00BQRNKF80 ---------------------------------- HM4L 150 AVA GB00BSJT7P79 ---------------------------------- EQT4X 200 AVA GB00BQRPVC88 ---------------------------------- EQT4L 400 AVA GB00BQRJW944 ---------------------------------- BEAR NOVO X8 AVA 4 GB00BQRL4G10 ---------------------------------- BEAR HOOD X4 AVA 1 GB00BS9LZ601 ---------------------------------- TURBO S ERIC AVA 17 GB00BL05WZ07 ---------------------------------- BULL NASDQ X4 AVA 3 GB00BL06YX55 ---------------------------------- BULL DAX X3 AVA 3 GB00BL06TH45 ---------------------------------- HM4X 150 AVA GB00BSJTKR05 ---------------------------------- HM4L 170 AVA GB00BSJSYM05 ---------------------------------- MINI L SPOTIF AVA 20 GB00BNV4SP28 ---------------------------------- ERI4L 90 AVA GB00BSJSXJ01 ---------------------------------- BULL PALL X15 AVA 16 GB00BSJT4788 ---------------------------------- BEAR COPPER X3 AVA 2 GB00BL06Y796 ---------------------------------- SAN4L 230 AVA GB00BSJSZ495 ---------------------------------- BEAR CO2 X10 AVA 32 GB00BSJJ5N17 ---------------------------------- ERI4L 70 AVA GB00BSJSXG79 ---------------------------------- EQT4L 250 AVA GB00BQRPSY95 ---------------------------------- HM4L 210 AVA GB00BSJSYR59 ---------------------------------- MINI S ELUX AVA 56 GB00BNV0Z487 ---------------------------------- BULL ROST X3 AVA 3 GB00BL071267 ---------------------------------- BULL PEPSI X5 AVA 3 GB00BL070V87 ---------------------------------- BULL JPM X5 AVA 4 GB00BL071481 ---------------------------------- MINI S P911 AVA 1 GB00BQR8LR20 ---------------------------------- BULL NORDNE X2 AVA 2 GB00BL06WY23 ---------------------------------- BEAR COIN X5 AVA 1 GB00BS9M1988 ---------------------------------- SAN4X 200 AVA GB00BSJTKH07 ---------------------------------- BULL IPCO X2 AVA 2 GB00BL06YM41 ---------------------------------- HM4L 180 AVA GB00BSJSYN12 ---------------------------------- SAN4L 200 AVA GB00BSJVN446 ---------------------------------- SAN4L 280 AVA GB00BSJSZ941 ---------------------------------- BEAR SNOW X4 AVA 1 GB00BQRJ1N18 ---------------------------------- BEAR COIN X6 AVA 1 GB00BS9M1B05 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.