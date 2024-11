München (ots) -Eine Welt ohne Gefängnisse - bahnbrechender Fortschritt oder gefährlicher Irrweg? Ist es die Chance, Straftäter tatsächlich zu rehabilitieren und Kriminalität nachhaltig einzudämmen? Oder eine unerträgliche Zumutung für Opfer und ein unkalkulierbares Risiko für die Gesellschaft? Die High-End-Serie fordert das Publikum auf, Position zu beziehen: Könnte die Welt tatsächlich 'a better place' werden, wenn wir auf Haftstrafen verzichten?Es ist ein ambitioniertes Projekt, das Bürgermeister Amir Kaan (Steven Sowah) und Kriminologin Petra Schach (Maria Hofstätter) in der fiktiven Stadt Rheinstadt ins Leben rufen. Das Resozialisierungsprogramm TRUST verfolgt nichts Geringeres als das visionäre Ziel einer "Welt ohne Gefängnisse". Rheinstadt wird zum Schauplatz dieses radikalen Vorhabens: Hunderte Straftäter werden aus den Gefängnissen entlassen, um statt Haftstrafen Unterstützung in Form von Arbeit, Wohnung und Therapie zu erhalten.Die achtteilige fiktionale Serie "A Better Place" ist ab dem 10. Januar 2025 in der ARD Mediathek abrufbar. Im Ersten werden die ersten beiden Folgen am Mittwoch, 22. Januar 2025, um 20:15 Uhr ausgestrahlt, die weiteren sechs Episoden folgen am Freitag, 24. Januar 2025, ab 22:20 Uhr.Unter der Leitung von Head-Autor und Showrunner Alexander Lindh und inszeniert vom Regie-Duo Anne Zohra Berrached und Konstantin Bock, beleuchtet die erste Staffel die unterschiedlichen Perspektiven in der Stadt: Werden die Geschwister Nader und Yara ihrem kriminellen Umfeld entkommen? Kann TRUST-Teilnehmer Mark das Vertrauen seiner Familie zurückgewinnen? Und wird Nesrin jemals akzeptieren, dass der Mörder ihres Sohnes wieder frei ist?Wir möchten Ihnen die Serie "A Better Place" vorstellen und laden Sie herzlich zu digitalen Interviews in der Zeit vom 3. bis 13. Dezember 2024 ein.Für Ihre Fragen stehen Ihnen die Schauspielerinnen und Schauspieler Maria Hofstätter (Rolle: Petra Schach, Wissenschaftlerin), Steven Sowah (Rolle: Amir Kaan, Bürgermeister), Katharina Schüttler (Rolle: Eva Blum, Sozialarbeiterin), Alev Irmak (Rolle: Nesrin Gül, Mutter eines Opfers) sowie Youness Aabbaz und Aysima Ergün (Rollen: die Geschwister Nader und Yara) zur Verfügung.Ihre weiteren Gesprächspartner sind der Showrunner Alexander Lindh, die Regisseure Anne Zohra Berrached und Konstantin Bock, die Produzenten David Keitsch und Nicolas Loock sowie Caren Toennissen und Frank Tönsmann (Redaktion WDR) und Christoph Pellander (Redaktion ARD Degeto Film).Creators der Serie sind Alexander Lindh und Laurent Mercier. Im Autor:innen-Team: Karin Kaçi (Headautorin), Nora Gantenbrink, Bahar Bektas, Emanuel Tessema und Daniel Hendler. Produziert wird "A Better Place" von KOMPLIZEN SERIEN (David Keitsch, Jonas Dornbach und Janine Jackowski) und STUDIOCANAL SERIES (Nicolas Loock, Sandrine Mattes, Kalle Friz) sowie FILM AG (Alexander Glehr, Johanna Scherz), The Post Republic in Koproduktion mit dem WDR (Caren Toennissen, Frank Tönsmann) und der ARD Degeto Film (Christoph Pellander) für die ARD, CANAL+ Frankreich und CANAL+ Österreich. Für den internationalen Vertrieb der Serie ist STUDIOCANAL TV zuständig.Die ersten drei Folgen der Serie stehen für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten in den Vorführräumen der WDR-Presselounge (presse.wdr.de) und des Presseservice Das Erste (presse.daserste.de) zur Ansicht bereit. Dort finden Sie in einem Pressedossier ab Donnerstag außerdem ausführliche Hintergrundinformationen zur Serie.Fotos finden Sie unter ard-foto.de.Bitte lassen Sie uns Ihre Interviewwünsche bis 1. Dezember 2024 per E-Mail an team@just-publicity.com zukommen.Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD Programmdirektion/Presse und InformationUwe-Jens Lindner, WDR KommunikationInterviewwünsche bitte an E-Mail: team@just-publicity.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5917506