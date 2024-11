FIUGGI (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock sieht nach mehr als einem Jahr Krieg einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon in "greifbarer Nähe". Beim Treffen der G7-Außenminister in Italien sprach die Grünen-Politikerin von Fortschritten hin zu einer politischen Lösung dank direkter Vermittlung durch die USA und Frankreich. Die Bundesregierung habe mit "eng abgestimmter Pendeldiplomatie" intensiv daran gearbeitet.

"Wir sind gerade in diesen Stunden an einem kritischen Moment - vielleicht einem Moment, der doch wieder auch Hoffnung gibt", sagte Baerbock bei dem Treffen in der mittelitalienischen Kleinstadt Fiuggi. Auf Hoffnung allein dürfe man sich allerdings nicht verlassen. Deshalb sei eine enge Abstimmung besonders wichtig, auch zwischen der Gruppe sieben demokratischer Industrienationen (G7) und arabischen Partnern. Die Ministerin fügte hinzu: "Aufgeben, trotz Rückschlägen, ist einfach keine Option."/cs/DP/men