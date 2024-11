Space Technology: Rocket Lab erhält 23,9 Millionen USD-Zuschuss für Ausbau der Chip-Fertigung

Anzeige / Werbung

Die US-Regierung stuft die Fähigkeit, derart hochwertige Chips produzieren zu können, als existentiell für die nationale Sicherheit ein.

Das US-Handelsministerium hat Rocket Lab (NASDAQ: RKLB, WKN: A3CY7P) einen Zuschuss in Höhe von 23,9 Millionen US-Dollar gewährt, um damit in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico seine Produktionskapazitäten für die Fertigung von besonders widerstandsfähigen Verbindungshalbleitern zu erhöhen. Damit erkennt die US-Regierung den wichtigen Stellenwert des Unternehmens für die nationale Sicherheit an, denn in den USA ist außer Rocket Lab nur noch ein einziges Unternehmen in der Lage, Halbleiter herzustellen, die für eine Verwendung im Weltraum geeignet sind.

Der Weltraum ist ein Einsatzgebiet, das an Mensch und Technik extrem hohe Anforderungen stellt. Gravierende Temperaturunterschiede in extrem kurzer Zeit und eine hohe Belastung durch kosmische Strahlung sind nur zwei der besonderen Herausforderungen, die auf der Erde unbekannt, aber im All jeden Tag zu bewältigen sind. Jede noch so kleine Komponente, die dort eingesetzt wird, muss daher höchsten Ansprüchen an Qualität und Leistungsfähigkeit genügen.

Das gilt auch für die vielen Halbleiter, die beispielsweise innerhalb von Solarzellen und optoelektronischen Geräten zum Einsatz kommen. Sie versorgen die Raumstationen und weit fliegende Sonden mit elektrischer Energie und ermöglichen damit erst die hochspezialisierten Arbeiten, die im All durchgeführt werden. Da an diese Halbleiter wesentliche höhere Ansprüche zu stellen sind als an gewöhnliche Chips, ist Rocket Lab schon vor 25 Jahren dazu übergegangen, diese speziellen Halbleiter selbst zu produzieren. Dies geschieht in New Mexico am Standort Albuquerque.

