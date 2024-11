Das bulgarische Unternehmen Ampeco, Anbieter einer Lademanagement-Plattform, hat in einer Serie-B-Finanzierungsrunde 26 Millionen US-Dollar eingenommen. Mit dem frischen Kapital will Ampeco seine Produktentwicklung forcieren und seine Präsenz in Schlüsselmärkten ausbauen. Die neue Finanzierungsrunde erhöht das Gesamtkapital des Unternehmens nach eignen Angaben auf 42 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 40 Millionen Euro. Die Serie B wurde dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...