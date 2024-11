Samsung Electronics setzt neue Impulse: Neben Fortschritten in der Halbleitererholung sorgt ein Patent im Gaming-Bereich für Aufmerksamkeit. Der Technologiekonzern zeigt, dass er nicht nur bei Smartphones und Displays Akzente setzen kann, sondern auch in neuen Märkten Potenzial hat.Patent für Gaming-Geräte sorgt für Spekulationen Ein kürzlich veröffentlichtes Patent von Samsung deutet auf einen möglichen Einstieg in den Gaming-Markt hin. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...