Der Halbleiterriese Intel steht vor einem bedeutenden Wendepunkt in seiner Unternehmensgeschichte. Während das Unternehmen einerseits mit erheblichen finanziellen Herausforderungen kämpft, darunter Schulden von über 50 Milliarden US-Dollar, erhält es andererseits massive Unterstützung von der US-Regierung. Die jüngst zugesagten CHIPS-Fördermittel in Höhe von 7,865 Milliarden US-Dollar sollen die Entwicklung und Produktion fortschrittlicher Halbleiter in mehreren US-Bundesstaaten vorantreiben. Diese Entwicklung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von etwa 107 Milliarden Dollar deutlich hinter dem Branchenvorreiter NVIDIA zurückliegt.

Strategische Neuausrichtung im Fokus

Die ursprünglich diskutierte vollständige Übernahme durch einen Wettbewerber scheint vom Tisch zu sein. Stattdessen konzentriert sich Intel nun auf eine umfassende Restrukturierung, die einen Personalabbau von 15 Prozent vorsieht. Die geplanten Investitionen in den USA, unterstützt durch die CHIPS-Förderung, sollen mehr als 10.000 direkte Arbeitsplätze schaffen und die Position des Unternehmens im globalen Wettbewerb stärken.

