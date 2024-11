Einen ungemein guten Lauf beweist derzeit die SoFi-Aktie, deren Kurs sich seit Anfang Oktober annähernd verdoppelt hat. Gegenüber den Tiefständen von Anfang August belaufen sich die Kursgewinne sogar auf über +160%. Was macht den Finanzdienstleister so attraktiv und wie viel Potenzial steckt jetzt noch in der Aktie? Positiver Newsflow Bei SoFi hat es zuletzt reihenweise positive Nachrichten gegeben. Mitte Oktober gab das Unternehmen einen Deal mit ...

