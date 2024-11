Die Covestro-Aktie verzeichnete am Handelstag einen spürbaren Rückgang und schloss bei 57,38 Euro, was einem Minus von 0,8 Prozent entspricht. Trotz der positiven Entwicklung im dritten Quartal 2024, in dem der Konzern einen Gewinn je Aktie von 0,17 Euro (Vorjahr: -0,17 Euro) und eine Umsatzsteigerung von knapp einem Prozent auf 3,60 Milliarden Euro vermelden konnte, zeigten sich Anleger zurückhaltend. Bemerkenswert ist dabei, dass sich der Aktienkurs weiterhin deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 44,57 Euro bewegt, jedoch noch Potenzial zum Jahreshoch von 58,50 Euro aufweist.

Neue Stimmrechtsmitteilung sorgt für Aufmerksamkeit

Eine bedeutende Veränderung in der Aktionärsstruktur wurde durch die jüngste Stimmrechtsmitteilung bekannt: Morgan Stanley hat seinen Anteil deutlich ausgebaut und hält nun insgesamt 9,52 Prozent der Stimmrechte, wovon 7,23 Prozent direkte Stimmrechte und 2,29 Prozent Instrumente umfassen. Diese Entwicklung könnte das Anlegervertrauen in den kommenden Handelswochen beeinflussen.

Covestro Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...