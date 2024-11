Essen (ots) -Als überdimensionale Interpretation des Brandenburger Tors steht das Global Gate bis Sonntag, 30. März 2025, auf dem Zollverein-Gelände in Essen. Das 24 Meter breite, 21 Meter hohe und 6 Meter tiefe Kunstwerk besteht aus 37 Frachtcontainern und 2.000 Quadratmetern Kunst. Es wurde von Marcus Schäfer entwickelt, die künstlerische Konzeption und Umsetzung realisierte der Künstler Super*me. Gemeinsam mit der Stiftung Zollverein und dem Digital Campus Zollverein soll mit dem Global Gate ein Zeichen für Demokratie auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein gesetzt werden.Seit 2020 hat das Global Gate in Frankfurt, Dubai sowie Hamburg Station gemacht und steht jetzt mit einer künstlerischen Gestaltung von Thomas Wirth alias Super*me auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein. Mit seinen überdimensionalen Maßen gilt das Global Gate als weltweit größtes mobiles Kunstwerk. Schriftzüge, wie "We can be heroes", "Freedom of Speech" oder "All we have is now" zieren seit heute, 26. November 2024, eine Seite auf den 37 Frachtcontainern. Besucherinnen und Besucher können das Kunstwerk interaktiv durch Einscannen von QR-Codes erleben. Das Brandenburger Tor - als Vorbild für Global Gate - hat durch die deutsche Geschichte hindurch mehrere bedeutende Wendepunkte miterlebt, die es zu einem kraftvollen Symbol für Demokratie machten.KI-Kunst auf einer SeiteEröffnet wurde das Global Gate am 18. November mit der künstlerischen Ausgestaltung einer Seite des Tores zum Thema Künstliche Intelligenz (KI). Dies fand im Rahmen der KI Biennale statt, die gemeinsam vom Digital Campus Zollverein und der Stiftung Zollverein vom 18. bis 22. November 2024 veranstaltet wurde. Die Biennale stand unter dem Motto "KI als Schlüssel zur Transformation: Zukunft neu denken" und hatte mehr als 550 Teilnehmende vor Ort im Digital Campus sowie weitere 600 online.Ausblick und weitere InformationenWährend der Laufzeit des Global Gates finden weitere Aktionen statt. Im Rahmen des Projekts arbeiten Partner mit vielfältiger Expertise zusammen. Neben der Stiftung Zollverein und dem Digital Campus Zollverein sind für Planung und Umsetzung verantwortlich: der international renommierte Künstler Super*me, Marcus Schäfer als Entwickler des Global Gates, Arian Hoxha, Inhaber der Essener IT-Beratungsfirma elpix AG, welcher seine Expertise für die Digitale Transformation und Künstliche Intelligenz einbringt, der Medienkünstler und VR-Experte Ilya Pusenkoff als Kollaborationspartner für die KI Seite des Global Gates sowie Linde Gabelstapler für den Aufbau.Informationen zum Global Gate gibt es auf der Webseite unter zollverein.de/global-gate (https://www.zollverein.de/erleben/global-gate/).Über den Digital Campus ZollvereinDer Digital Campus Zollverein e.V. ist weit mehr als nur ein Hotspot der digitalen Transformation. Gegründet im Herbst 2019, bietet der Digital Campus eine Plattform für den Austausch zu Digitalisierungs-, Innovations- und Transformations-Projekten und richtet sich vor allem an etablierte Unternehmen der Region. Auf dem Gelände des UNESCO-Welterbes Zollverein schafft er einen zentralen Ort für Wissenstransfer, Diskussionen und Netzwerken. Seit seiner Gründung haben sich über 75 große und mittelständische Unternehmen dem Netzwerk angeschlossen. Darüber hinaus sind auch Kommunen, Handwerksbetriebe und Institute der öffentlichen Infrastruktur Teil des Digital Campus.Über die Stiftung ZollvereinDie Stiftung Zollverein hat den Auftrag, das UNESCO-Welterbe Zollverein in Essen zu bewahren und zu entwickeln und ist Eigentümerin der übertägigen Gebäude und Anlagen. Die "schönste Zeche der Welt" gehört seit 2001 zum UNESCO-Welterbe. Seitdem werden Zeche und Kokerei Zollverein als identitätsstiftendes Denkmal bewahrt und mit musealen Angeboten, Konzerten und Veranstaltungen kulturell bespielt. Mit rund 1,7 Mio. Besucher:innen jährlich ist Zollverein die größte Touristenattraktion im Ruhrgebiet und mit zahlreichen Unternehmen aus der Kreativ- und Innovationswirtschaft ein wachsender Wirtschaftsstandort. www.zollverein.dePressekontakt:Leitung Kommunikation und MarketingMarkus PließnigTel.: +49 201 24681-120Mobil: +49 173 399 48 72E-Mail: markus.pliessnig@zollverein.deStiftung ZollvereinUNESCO-Welterbe ZollvereinBullmannaue 1145327 EssenOriginal-Content von: Stiftung Zollverein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112586/5917611