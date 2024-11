Die A.H.T. Syngas Technology N.V. muss ihre Geschäftsprognose für 2024 aufgrund unerwarteter Entwicklungen in Japan zurückziehen. Das Unternehmen, das sich auf die Herstellung von dezentralen Biomassekraftwerken spezialisiert hat, sieht sich mit Verzögerungen bei der Umsetzung eines bedeutenden Rahmenvertrags konfrontiert. Der Grund liegt in technischen Herausforderungen bei der lokalen Integration der ersten Anlage, insbesondere bei der Beschaffung von Komponenten für Biomasse-Trocknung und Wärmeverteilung. Trotz dieser Hürden konnte bereits die erste von vier Kraftwerkslinien erfolgreich in Betrieb genommen werden.

Positive Zukunftsaussichten trotz temporärer Schwierigkeiten

Für das kommende Jahr 2025 zeigt sich das Management zuversichtlich. Die gewonnenen Erkenntnisse aus dem ersten Projekt sollen in künftige Installationen einfließen, wodurch eine reibungslosere Umsetzung der weiteren geplanten Biomassekraftwerke erwartet wird. Der japanische Markt bleibt dabei von strategischer Bedeutung, da die dortige Regierung durch attraktive Einspeisevergütungen den Ausbau erneuerbarer Energien weiterhin stark fördert. Dies ist besonders relevant angesichts der Tatsache, dass etwa 70 Prozent der japanischen Landesfläche bewaldet sind und somit ideale Voraussetzungen für Biomassekraftwerke bieten.

