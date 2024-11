Gewinne erwartet: 3 Gründe, warum der Trump Memecoin "MAGA" bald explodieren könnte

Am Kryptomarkt bleibt die Stimmung aufgewühlt: Bitcoin hat heute unter 92.000 US-Dollar korrigiert, da viele Anleger Gewinne mitgenommen haben. Altcoins ziegen immer mehr Stärke und gewinnen Marktanteile, womit die Bitcoin-Dominanz auf 57,9 Prozent gesunken ist. Dieser Trend könnte kleineren Projekten wie dem Trump-Memecoin MAGA (magamemecoin.com) zugutekommen. Aktuell der Coin auf Platz 515 der Weltrangliste und notiert bei rund 1,82 US-Dollar. Trotz seiner derzeitigen Position gibt es starke Gründe zu glauben, dass der Kurs bald durch die Decke gehen könnte. Drei Faktoren stechen dabei besonders heraus.

1. Angelobung von Donald Trump am 20. Jänner

Kaum ein Coin ist so eng mit einer Person oder einem Ereignis verknüpft wie MAGA mit Donald Trump. Die Angelobung Trumps als Präsident am 20. Januar könnte für massive Aufmerksamkeit sorgen.

White House confirms Biden will attend Trump's inauguration in January https://t.co/igxpQ8JzB1 pic.twitter.com/QWeu9a7QPr - New York Post (@nypost) November 25, 2024

Schon bei der Wahl im November 2024 verzeichnete MAGA kurzfristige Kursgewinne, bevor der Preis wieder nachgab. Dabei erreicht der Coin einen Wert von etwas über 5 US-Dollar, also ungefär das 3 fache von heute. Mit dem offiziellen Amtsantritt dürfte der Coin erneut in die Phase des Aufschwungs wechseln. Politische Großereignisse haben häufig auch symbolischen Einfluss auf themenbezogene Projekte wie MAGA - die perfekte Gelegenheit für Spekulanten und Unterstützer, in den Markt einzusteigen.

2. Allzeithoch noch nicht erreicht

Während viele Memecoins im zweiten Halbjahr 2024 neue Allzeithochs erreicht haben, hinkt MAGA noch hinterher. Der Kurs liegt aktuell bei 1,82 US-Dollar, weit entfernt vom bisherigen Spitzenwert von über 15 US-Dollar. Sollte MAGA dieses Niveau erneut erreichen, wäre das eine beeindruckende Steigerung um mehr als 724 Prozent.

MAGA hat noch viel Potential zum AHT, Quelle: www.coinmarketcap.com

Solche Zahlen sind im Kryptomarkt keineswegs unrealistisch, besonders für Memecoins, die oft explosiv auf Trends oder Hypes reagieren. Der aktuelle Preis scheint also eher eine Einladung für potenzielle Investoren zu sein, bevor der Coin wieder in den Rallye-Modus schaltet.

3. Memecoin-Superzyklus

Der Kryptomarkt befindet sich lt. Experten am Beginn eines in einem Memecoin-Superzyklus. Projekte wie Pepe, Dogecoin und Shiba Inu haben gezeigt, wie viel Dynamik in diesem Marktsegment steckt. Oft reicht schon eine kleinere Kursbewegung, um eine Welle von Käufen auszulösen, die den Preis in neue Höhen katapultieren. MAGA profitiert zusätzlich von seinem starken Bezug zu einer global bekannten Marke - in diesem Fall Trump. In einem Markt, der stark von Emotionen und Trends getrieben wird, könnte MAGA die perfekte Mischung aus Symbolik und spekulativem Potenzial bieten, um den nächsten großen Hype auszulösen.

Gute Ausblicke am Markt

Die Kombination aus einem politisch bedeutsamen Ereignis, einem gigantischen prozentualen Aufholpotenzial und dem Rückenwind des Memecoin-Booms macht MAGA zu einem heißen Kandidaten für die nächste große Kursrallye. Mit einem aktuellen Preis von 1,82 US-Dollar bleibt der Coin vergleichsweise günstig und für viele Anleger leicht zugänglich. Derzeit zeigen aber auch viele andere Coins eine ähnlich gute Ausgangslage. So hat sich Catslap ($SLAP) in kürzester Zeit als ernstzunehmender Herausforderer für MAGA etabliert. Trotz eines aktuellen Rückgangs auf 0,0023 US-Dollar, einer Korrektur von den gestrigen Höchstständen von 0,0049 US-Dollar, steckt in diesem Meme-Coin enormes Potenzial.

Hier zum Catslap Chart.

Erst Anstieg, dann Korrektur, Quelle: https://www.dextools.io/app/en/token/catslap

Die Märkte befinden sich derzeit in einem gesunden Pullback, und viele Anleger sehen die Gelegenheit, "den Dip zu kaufen" und sich auf den nächsten Aufschwung vorzubereiten. Catslap könnte dabei als klarer Gewinner hervorgehen - und das aus gutem Grund.

Der Countdown auf der Catslap-Website heizt die Spekulationen über eine bevorstehende "große Ankündigung" an. Ob es sich um Börsen Listing, ein Token-Burn-Programm oder einen Airdrop handelt, bleibt offen - doch die Community ist optimistisch, dass die Nachricht den Kurs in neue Höhen treiben wird. Mit einer bestehenden Gewinnspanne von über 2.000 Prozent seit dem Launch zeigt Catslap, wie explosiv ein gut vermarkteter Meme-Coin sein kann. Zudem hat Catslap durch eine Partnerschaft mit der Web3-Plattform Best Wallet seine Reichweite deutlich erweitert.

Mehr zu Best Wallet erfahren.

Wenn Popcat in der Vergangenheit bis zu 600x Renditen erzielte, könnte Catslap diesen Erfolg wiederholen. Experten und Influencer sehen $SLAP bereits als nächste große Chance im Meme-Coin-Sektor. Mit einer stetig wachsenden Community und einer geschickten Marketingstrategie könnte dieser Coin in den kommenden Wochen massiv durchstarten - insbesondere, wenn die "große Ankündigung" wie erwartet einen positiven Kursimpuls auslöst.

Hier Catslap Token über die Website kaufen oder direkt zu Coinmarketcap.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.