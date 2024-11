Der Höhenflug der Aktienmärkte scheint 2024 keine Grenzen zu kennen. Geht es so im kommenden Jahr weiter? Ein Analystenteam von Morgan Stanley hat dazu eine klare Einschätzung - und die dürfte den ein oder anderen Anleger überraschen. In den letzten zwei Jahren konnten sich Anleger über die Performance der Aktienmärkte insgesamt nicht wirklich beschweren. Der amerikanische S&P 500-Index legte allein in diesem Jahr 24 Prozent zu, über zwei Jahre steht ...

