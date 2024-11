Ningbo, China (ots/PRNewswire) -Risen Energy (https://en.risenenergy.com/), eines der weltweit führenden Unternehmen in der Photovoltaikindustrie, hat im letzten Jahr eine Initiative für nachhaltigen Transport durch eine Reihe von innovativen Maßnahmen zur Förderung von grüner Logistik und grüner Transformation gestartet, um seine Umweltauswirkungen zu reduzieren und einen Beitrag zur globalen nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Das Unternehmen reagiert damit auf eine von der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 2023 verabschiedete Resolution, die den 26. November zum World Sustainable Transport Day (https://www.un.org/en/observances/sustainable-transport-day) erklärt und darauf hinweist, dass eine bessere Zukunft von saubereren und umweltfreundlicheren Verkehrssystemen abhängt.Sicherstellung des umweltfreundlichen Transports von Produkten zur Stärkung des KundenvertrauensDer Transport von PV-Modulen ist oft mit zahlreichen Herausforderungen verbunden, wie z. B. widrigen Wetterbedingungen, dem Zustand des Fahrzeugs und den Schwierigkeiten beim Be- und Entladen. Risen Energy priorisiert Qualität und Sicherheit während des gesamten Transportprozesses, einschließlich des Be- und Entladens, bei dem die Gabelstaplerfahrer angewiesen werden, angemessene Abstände, Winkel und Gewichtsverteilung einzuhalten, um Schäden zu vermeiden. Während des Transports helfen Maßnahmen wie die Sicherung der Ware mit Gurten und die Verwendung von regensicheren Abdeckungen, die Verpackung vor Feuchtigkeit oder Beschädigung zu schützen, damit die PV-Module sicher beim Kunden ankommen.Modernste multimodale Transportoptionen zur Verringerung der UmweltauswirkungenRisen Energy unterstützt den umweltfreundlichen Verkehr durch die Förderung multimodaler Transportoptionen, wie z. B. Straße-Schiene-Systeme, durch eine optimierte Verkehrsinfrastruktur. Im Vergleich zum herkömmlichen Straßentransport reduziert der Straßen- und Schienentransport die Kohlenstoffemissionen, den Energieverbrauch und die Transportkosten. Außerdem werden Lärm und Luftverschmutzung minimiert, was die Vorteile eines umweltfreundlichen Verkehrs hervorhebt und gleichzeitig die Umweltbelastung insgesamt verringert.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/risen-energy-fuhrt-grune-logistik--und-transportinitiativen-fur-den-world-sustainable-transport-day-2024-ein-302316834.htmlPressekontakt:Huiying Zhou: zhouhy@risenenergy.comOriginal-Content von: Risen Energy Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116613/5917627