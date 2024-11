The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.11.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.11.2024ISIN NameCA78446Q2099 SKRR EXPLORATION INC.BMG1146K3097 BEIJING E.I.HOLD. HD 1ES0105118006 QUADPACK INDUSTRIES EO 1JE00BPCP3Z37 CLEANTECH LITH. LS -,01NO0013289413 KNOX ENERGY SOLUT. NK 1SE0004550192 RESPIRATORIUS ABSE0010413658 ZENERGY B ABUS9283771007 VISTA OUTDOOR DL-,01