© Foto: Patrick Semansky/AP/dpa

Die Analysten von Schwab vermuten, dass die Fed eine Atempause in Sachen Zinssenkung einlegen wird, angesichts der neuen Marktlage nach den US-Wahlen.Angesichts der anhaltenden Unsicherheit darüber, wie sich die politischen Absichten des designierten US-Präsidenten Donald Trump auf wichtige Teile der Wirtschaft auswirken könnten, scheint eine Zinssenkung im Dezember nicht mehr beschlossene Sache zu sein. Laut dem FedWatch-Indikator der CME Group rechneten Händler am Montag mit einer Wahrscheinlichkeit von kaum 50 Prozent, dass die Federal Reserve ihren Leitzins bei ihrer Sitzung am 17. und 18. Dezember senken wird. Vor ein paar Wochen lag die implizite Wahrscheinlichkeit noch bei über 80 …