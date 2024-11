Krypto News: Korrektur des Marktes bietet gute Kaufgelegenheiten!

Am heutigen Tage hat der Kryptomarkt eine Korrektur erlitten und 2,29 % seiner Marktkapitalisierung eingebüßt. Ausgelöst wurde diese, nachdem sich Bitcoin an die Marke von 100.000 USD bewegte und Donald Trump in der Nacht in seinen Beiträgen seine Zoll-Pläne bekannt gegeben hat. Dies führte zu einem Rückzug aus riskanteren Assets.

Die Memecoins haben heute mit durchschnittlich 7,6 % noch höhere Verluste erlitten. Bei dem führenden Katzen-Memetoken Popcat waren es über die vergangenen sieben Tage sogar 32,3 %. Denn für den gefährlichen Konkurrenten Catslap steht eine große Ankündigung bevor, welche in wenigen Tagen bekannt gegeben wird.

Dies könnte dem $SLAP-Coin erneut Auftrieb verleihen, welcher über die vergangenen Tage viele andere Katzen-Memecoins hat schwach aussehen lassen. Auch bei diesem kam es im Zuge der Korrektur des breiten Kryptomarktes zu Gewinnmitnahmen, nachdem die ersten Investoren bereits bedeutende Profite erzielt haben.

Die Finanzmärkte bewegen sich jedoch nicht nur in eine Richtung und so gehören Verluste mit dazu. Denn einige Anleger realisieren ihre Gewinne, während andere Investoren günstigere Einstiegschancen erhalten, auf die sie bereits gewartet haben.

Mittlerweile können die $SLAP-Coins für rund die Hälfte erworben werden, was für einen neuen Low-Cap-Memecoin auf eine moderate Korrektur verweist. Andere konnten sogar schon Verluste von 90 % wieder ausgleichen. Dass sich Catslap so solide halten kann, ist auf jeden Fall ein äußert bullisches Anzeichen, wobei er derzeit von einem wichtigen Widerstand Unterstützung erhält.

Somit scheint es, als ob sich die Katze Catslap für einen weiteren Sprung auf neue Höhen vorbereitet. Ebenso sorgt der Staking-Mechanismus für eine längerfristige Bindung des Kapitals, was sich hier erfolgreich bemerkbar macht.

Zudem scheinen die Anleger den mit rund 10 Mio. USD günstig bewerteten Memecoin bisher nicht aufgegeben zu haben, da sie möglicherweise vorher noch mindestens die wichtigen Marken von 50 Mio. USD bis 100 Mio. USD sehen wollen.

Getting ready to slap away another 0 pic.twitter.com/113s7mZmQy - CatSlap (@CatSlapToken) November 25, 2024

Was hält Catslap noch bereit: Play-to-Earn, Burnings und AirDrops?

Bisher gibt es keine genauen Details über die "große Ankündigung", welche das Team von Catslap zugesagt hat. Auf der Website ist jedoch einen Countdown zu finden, welcher genau für diesen Zweck erschaffen wurde. Laut diesem sind fortan nur noch weniger als acht Tage und siebzehn Stunden nach, bis man näheres erfährt.

Einige Analysten erwarten, dass Catslap ein Play-to-Earn-Spiel entwickeln oder in Zusammenarbeit mit einem Entwicklerstudio herausbringen könnte. Andere rechnen hingegen damit, dass dieser in das aktuelle Klickspiel auf der Website integriert werden könnte, bei dem eine zornige Katze einen Pepe schlägt. Dabei werden die Teilnehmer nach Ländern kategorisiert und nehmen an einem globalen Wettbewerb teil.

Den Tokenomics der Website von Catslap ist zu entnehmen, dass 10 % der insgesamt 9 Mrd. $SLAP-Coins für die Community-Belohnungen vorgesehen sind. Daher liegt die Annahme nahe, dass diese für den Play-to-Earn-Mechanismus eingeplant wurden.

Zudem könnte das Team von Catslap über Burnings für einen wertsteigernden Mechanismus sorgen. Denn somit wird die Gesamtversorgung reduziert, was sich tendenziell förderlich auf den Wert der übrigen Token auswirkt, da diese seltener werde.

Eine weitere Möglichkeit wäre ein Share-to-Earn-Portal mit lustigen Katzen-Kampfvideos und mehr, wie es bereits auf den Social-Media-Präsenzen von Catslap zu sehen ist. Auf einem solchen könnten wiederum Werbeanzeigen geschaltet werden, womit die Ersteller der Videoclips entsprechend der Likes und Shares belohnt werden.

Ebenso wären AirDrops denkbar, um somit für eine größere Aufmerksamkeit zu sorgen. Andere Projekte haben beispielsweise an die Tokeninhaber von anderen Memecoins geringe Beträge geschickt, um somit deren Aufmerksamkeit zu erlangen. Aber auch Belohnungen für die Steigerung der Viralität in den sozialen Medien wären somit denkbar.

Ebenso wären Listungen an Kryptobörsen eine Möglichkeit, da diese andere Memecoins innerhalb von nur Stunden beträchtliche Renditen von bis zu 2.460 % an einem Tag und mehr eingebracht haben. Bisher handelt es sich bei alledem jedoch nur um reine Spekulationen, da sich das Team noch in Schweigen hüllt.

Allerdings weiß es, wie es FOMO aufbaut, was einer der wichtigsten Faktoren für den Erfolg eines Memecoins ist. Aufgrund des professionellen Ansatzes, welcher sich auch durch die schnelle Partnerschaft mit der exponentiell wachsenden Best Wallet zeigt. Demnach könnte die nächste Ankündigung vergleichbar bedeutend sein und einen ähnlich treibenden Effekt auf den $SLAP-Kurs ausüben.

Slapcat notiert 1.747 % im Plus und bietet noch Steigerungspotenzial

Der Katzen-Memecoin Catlap wird derzeit bei einen Kurs von 0,002201 USD gehandelt. Somit hat er laut den Angaben von CoinMarketCap über die vergangenen 24 Stunden einen Verlust in Höhe von 48 % erlitten.

Dennoch notiert der $SLAP-Coin weiterhin 1.747 % im Plus. Nach einer so steilen Rally war eine Korrektur zudem überfällig. Nun kann eine die Konsolidierung dafür sorgen, dass weitere Anleger einsteigen, zumal er für einen Memecoin bisher nicht so stark gefallen ist.

Derzeit wird Catslap nur mit 9,9 Mio. USD bewertet, was sein großes Potenzial im Vergleich zu anderen führenden Katzen-Memecoins verdeutlicht. So hat Popcat bereits fast 2 Mrd. USD erreicht. Sollte Catslap das schaffen, wäre es ein Plus in Höhe von 20.102 %. Aber auch bis zum Allzeithoch von $SLAP sind immerhin 57,99 % möglich.

Das Handelsvolumen von Catslap ist zuletzt um 17,13 % auf 1,85 Mio. USD gefallen, was auf die Risk-off-Haltung der Anleger zurückzuführen war. Mittlerweile steigen jedoch auch wieder Bitcoin und andere Kryptowährungen, was Catslap schnell auf neue Höhen ziehen kann.

Denn das Projekt wächst immer weiter, was sich auch an der Anzahl der Tokeninhaber erkennen lässt. So hat Catslap mittlerweile 6.580 Wallets erreicht, was in weniger als einer Woche einem Anstieg um das Zwölffache entspricht. All dies sind Entwicklungen, von denen andere Small-Cap-Memecoins nur träumen können.

Einige haben Catslap vermutlich auch erst einmal nur auf die Wachtlist genommen, als dieser die Trends der Krypto-Datenwebsites wie DEXTools, DEXscreener und Gecko-Terminal gestürmt hat.

Schließlich war der $SLAP-Coin stark überkauft und nicht alle wollen auf einen fahrenden Zug aufspringen. Nun scheint sich hingegen ein deutlich besseres Chance-Risiko-Verhältnis zu bieten.

Andere Memecoin-Investoren von Pepe, Dogwifhat, Popcat und weiteren haben es bitter bereut, als sie zu früh ihre Coins verkauft haben, da diese ihren Kurs um mehrere Millionen Prozent gesteigert haben. Ähnliches könnte jetzt auch bei Catslap passieren.

Kann Catslap wie Popcat 100 USD in 154,13 Mio. USD verwandeln?

Betrachtet man einmal die Kursentwicklung des führenden Katzen-Memecoins Popcat auf DEXTools, so konnte dieser seit seinem Start um sensationelle 154,13 Mio. % steigen. Daher hätte man mit nur 100 USD einen Gewinn in Höhe von 154,13 Mio. USD erzielen können, wobei sich schon ein kleiner Anteil dieser Rally hätte bezahlt gemacht.

Catslap baut seine Basis von Tokeninhabern weiter aus, was auf eine ähnliche Entwicklung wie Popcat verweist. Sollte er ebenfalls eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2 Mrd. USD erreichen, könnten sich frühe Anleger über ein Kursplus von 376.740 % freuen. Die Krypto-Investorin Alessa Mutto hat auf X erst kürzlich das größere Potenzial der Memecoins mit niedriger Marktkapitalisierung betont.

Looking into this one @CatSlapToken

Low market cap, high potential, and big gains in sight.

First movers advantage-are you in yet?



: https://t.co/0G9PpalSge

DEX: https://t.co/nTRlo2QY4s… https://t.co/q9bAZXUITU pic.twitter.com/2MRsi0aCDk - Alessa Mutto (@alessaoncrypto) November 21, 2024

Zudem scheint das Team zu wissen, was es tut. Unter anderem lässt sich dies auch an dem innovativen Konzept erkennen. Aber auch das Marketing deutet auf einen professionellen Ansatz hin, da sich auf diversen Websites Banner finden lassen. Hinzu kommen die Partnerschaften, welche Catslap hervorragend positionieren.

Erst gestern wurde von dem Team bekannt gegeben, dass der Katzen-Memecoin nun auch auf den bekannten Daten-Websites von CoinMarketCap und CoinGecko zu finden ist. Somit erhält er eine größere Seriosität und Aufmerksamkeit.

Sollten sich dann noch die Gerüchte bewahrheiten, dass es bald Listungen an zentralen Kryptobörsen geben wird, so könnte sich Catslap bald wieder exponentiell weiterbewegen und neue Hochs anstreben.

Krypto-Experten von 99Bitcoins gehen von Potenzial von 100x aus

Die über Jahre gewachsene Krypto-Bildungsplattform 99Bitcoins hat kürzlich ein Video über den Catslap-Coin veröffentlicht. In diesem wurde verkündet, dass sie für $SLAP von einem 100-fachen Steigerungspotenzial ausgehen. Die 700.000 Abonnenten des Kanals könnten sich zudem förderlich auf den Kursverlauf auswirken.

Außerdem hat der Influencer James_09 eine sehr positive Einstellung zu Catslap. Seiner Ansicht nach könnte er sogar einen Gewinn von 1000x erzielen. Überdies gibt es noch zahlreiche weitere, die sich mit dem $SLAP-Coin auseinandergesetzt haben.

Super bullish on @CatSlapToken - low market cap with insane gains



in the first couple of hours, is this the next 1000x cat coin?



: @CatSlapToken

: https://t.co/ERI0MFIJ3k

DEX: https://t.co/B4pq0e3vNp pic.twitter.com/kRJYw4K8nW - James_09 (@James_NFT9) November 21, 2024

Weitere Beiträge können Sie in den sozialen Medien auf X und Telegram finden, wo das Projekt schnell über 10.000 Abonnenten erreicht hat. Zudem erhalten Sie hier auch besonders früh die neuesten Ankündigungen, sodass Sie nicht riskieren, zu spät von diesen zu erfahren.

Die jüngsten Kursrücksetzer von Catslap eignen sich für günstigere Nachkaufgelegenheiten, welche manch andere Investoren bereuen könnten, die schon zu früh ihre Gewinne realisiert haben. Denn noch ist der $SLAP-Coin verhältnismäßig günstig bewertet und bietet insbesondere im Vergleich zu den Hunden ein deutlich größeres Potenzial.

Jetzt Catslap entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.