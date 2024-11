EQS Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: Deutsche Beteiligungs AG / Veröffentlichung gemäß § 111c AktG

Deutsche Beteiligungs AG - Veröffentlichung von wesentlichen Geschäften mit nahestehenden Personen nach § 111c Abs. 1, Abs. 4 AktG Veröffentlichung nach § 111c Abs. 1, Abs. 4 AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung Wie per Mitteilung vom 28. August 2024 bekanntgemacht, hat die Deutsche Beteiligungs AG (" DBAG ") zum Zweck der Fortführung einer Beteiligung an der Solvares Group GmbH einen neuen Private Equity Fonds, die DBAG Solvares Continuation Fund GmbH & Co. KG (" Continuation Fund "), initiiert. In diesem Zusammenhang hat die DBAG Solvares Continuation Fund Konzern GmbH & Co. KG, eine nicht konsolidierte konzerninterne Investmentgesellschaft (Tochterunternehmen) der DBAG, am 26. November 2024 durch Vereinbarung mit der DBG Managing Partner GmbH & Co. KG, ein vollkonsolidiertes Tochterunternehmen der DBAG, einen Kommanditanteil des Continuation Fund gezeichnet, bei dem es sich um eine nahestehende Person der DBAG im Sinne des § 111a Abs. 1 Satz 2 AktG handelt. Der Barwert der damit übernommenen Einlageverpflichtung beträgt zum 26. November 2024 20,96 Millionen Euro. Der Anteil der DBAG an den Gesamtkapitalzusagen des Continuation Fund beträgt 17,51 Prozent.



