NEW YORK (dpa-AFX) - Der bekannteste Wall-Street-Index Dow und der marktbreite S&P 500 haben am Dienstag nach einem zögerlichen Start ihren Rekordlauf fortgesetzt. Der Nasdaq 100 legte zwar ebenfalls zu, doch bis zum Rekordhoch vor rund zwei Wochen fehlen dem technologielastigen Index noch etwas mehr als 250 Punkte oder etwas mehr als ein Prozent.

Teils dürfte weiterhin der "Trump Trade" den US-Börsen in die Karten spielen. Immer noch gibt es Investoren, die besorgt sind, die durch die Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten ausgelöste Rally womöglich zu verpassen. Teils dürften aber auch positive Neuigkeiten aus Nahost für Erleichterung unter den Anlegern sorgen. Mehr als ein Jahr nach Beginn des Kriegs mit der libanesischen Hisbollah-Miliz hat das israelische Sicherheitskabinett eine von den USA vermittelte Waffenruhe gebilligt. Sie soll am Mittwochvormittag in Kraft treten. Das Protokoll der US-Notenbank Fed von Anfang November und auch die zahlreichen Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten bewegten hingegen kaum.

Der Dow Jones Industrial beendete den Handel mit plus 0,28 Prozent auf 44.860,31 Punkte, nachdem er kurz vor Börsenschluss erstmals in seiner Geschichte über 44.900 Punkte geklettert war. Der S&P 500 stieg um 0,57 Prozent auf 6.021,63 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es ebenfalls um 0,57 Prozent nach oben. Damit erreichte er 20.922,90 Zähler.

Unter den Konjunkturdaten stand vor allem das Verbrauchervertrauen für November im Blick. "Da der private Konsum in den USA den weitaus größten Teil der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage ausmacht, kommt der Entwicklung der Konsumlaune in der Regel eine hohe Bedeutung zu", kommentierte die Helaba. Die vom Forschungsinstitut Conference Board ermittelte Verbraucherstimmung hellte sich auf bereits hohem Niveau wie erwartet etwas weiter auf, weshalb die Zinssenkungserwartungen laut Helaba wohl verhalten bleiben dürften./ck/he

