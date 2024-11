DJ PTA-HV: SunMirror AG: Einladung zur Ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG

Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

Zug (pta/26.11.2024/22:27) - SunMirror AG

CHE-395.708.464

General-Guisan-Strasse 6

6300 Zug, Schweiz

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung (die Generalversammlung)

Ort: Homburger AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, Schweiz

Datum: 18. Dezember 2024

Zeit: 16:00 Uhr MEZ

Traktanden und Vorschläge des Verwaltungsrats

Traktanden:

* Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 - 30. Juni 2024, sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle * Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2024 * Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen * Verwendung des Jahresverlustes für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 - 30. Juni 2024 * Wiederwahl des Verwaltungsrats * Wiederwahl des Vergütungsausschusses * Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung * Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters * Wiederwahl der Revisionsstelle * Totalrevision der Statuten

Traktanden / Vorschläge:

* Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 - 30. Juni 2024 sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

Vorschlag des Verwaltungsrats:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 - 30. Juni 2024 zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

Erläuterungen:

Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 3 und 4 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) und Art. 10 der Statuten ist die Generalversammlung für die Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung der SunMirror AG zuständig. Der Lagebericht besteht aus den Informationen über den Geschäfts- und Finanzverlauf sowie aus grundlegenden Informationen über die SunMirror AG, die zusammen mit der Jahresrechnung und der Konzernrechnung im Jahresfinanzbericht 2023/24 enthalten sind, der unter https://sunmirror.com/de/investor-relations-de/abschlusse/ zu finden ist. Die Ferax Treuhand AG empfiehlt der Generalversammlung in ihrem Revisionsbericht vom 18. Oktober 2024, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung ohne Einschränkungen zu genehmigen.

* Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2024

Vorschlag des Verwaltungsrats:

Der Vergütungsbericht 2024 enthält die Grundsätze über die Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung und berichtet über die ihnen im Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 - 30. Juni 2024 ausgerichteten Beträge.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2024 zu genehmigen (nicht bindende Konsultativabstimmung).

Erläuterungen:

Gemäss Art. 735 Abs. 3 Ziff. 4 OR und Art. 10 der Statuten legt der Verwaltungsrat den Vergütungsbericht 2024 der Generalversammlung zur Genehmigung in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung vor. Der Vergütungsbericht 2024 enthält die Grundsätze über die Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sowie die Angaben zu den ihnen im Berichtsjahr ausgerichteten Vergütungen. Die Ferax Treuhand AG vertritt in ihrem Revisionsbericht vom 7. November 2024 zuhanden der Generalversammlung die Auffassung, dass der Vergütungsbericht 2024 dem schweizerischen Recht entspricht. Der Vergütungsbericht und der Revisionsbericht sind unter https://sunmirror.com/de/investor-relations-de/ generalversammlung/abrufbar.

* Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen

Vorschlag des Verwaltungsrats:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen (einschliesslich der Geschäftsleitung) für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 - 30. Juni 2024 Entlastung zu erteilen.

Erläuterungen:

Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR und Art. 10 der Statuten liegt es in der Kompetenz der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen. Durch die Erteilung der Entlastung erklären die zustimmenden Aktionäre, dass sie die Mitglieder des Verwaltungsrats und die mit der Geschäftsführung betrauten Personen (einschliesslich der Geschäftsleitung) nicht mehr für Vorgänge verantwortlich machen, die sich im Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 - 30. Juni 2024 ereignet haben und den Aktionären offengelegt wurden. Die Entlastung bindet auch die Gesellschaft und die Aktionäre, die Aktien in Kenntnis der Tatsache erworben haben, dass die Generalversammlung dem Antrag zugestimmt hat.

* Verwendung des Jahresverlustes für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 - 30. Juni 2024

Vorschlag des Verwaltungsrats:

Der Verwaltungsrat beantragt, den im Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 - 30. Juni 2024 erwirtschafteten Jahresverlust der SunMirror AG in Höhe von CHF 1'367'232 auf neue Rechnung vorzutragen.

Erläuterungen:

Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR und Art. 10 der Statuten beschliesst die Generalversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns oder des Bilanzverlustes. Die Jahresrechnung der SunMirror AG für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 - 30. Juni 2024 zeigt, dass die SunMirror AG für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 - 30. Juni 2024 einen Jahresverlust in Höhe von CHF 1'367'232 erlitten hat. Der Verlustvortrag des vorangegangenen Geschäftsjahrs beläuft sich auf CHF 16'725'322. Nach Zuweisung des Jahresverlustes beläuft sich der gesamte Verlustvortrag auf CHF 18'092'554.

In CHF 30. Juni 2024 30. Juni 2023 Verlustvortrag - Eröffnungsbilanz 16'725'322 14'396'245 Verlust des Geschäftsjahrs 1'367'232 2'329'077 Total Bilanzverlust 18'092'554 16'725'322

* Wiederwahl des Verwaltungsrats

Vorschlag des Verwaltungsrats:

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Laurent Quelin bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG als alleiniges Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

Erläuterungen:

Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 OR und Art. 10 der Statuten wählt die Generalversammlung jedes Mitglied des Verwaltungsrats.

Die laufende Amtszeit von Herrn Laurent Quelin als Mitglied des Verwaltungsrats endet mit der ordentlichen Generalversammlung am 18. Dezember 2024. Herr Laurent Quelin stellt sich zur Wiederwahl als alleiniges Mitglied des Verwaltungsrats. Herr Laurent Quelin ist seit dem 30. September 2022 Mitglied des Verwaltungsrats der SunMirror AG. Sein Lebenslauf finden Sie unter https://sunmirror.com/de/wir-uber-uns/verwaltungsrat-und-geschaftsleitung/.

* Wiederwahl des Vergütungsausschusses

Vorschlag des Verwaltungsrats:

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Laurent Quelin bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG als alleiniges Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen.

Erläuterungen:

Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 2 OR und Art. 10 der Statuten wählt die Generalversammlung jedes Mitglied des Vergütungsausschusses einzeln.

Die laufende Amtszeit von Herrn Laurent Quelin als Mitglied des Vergütungsausschusses endet mit der ordentlichen Generalversammlung am 18. Dezember 2024. Herr Laurent Quelin stellt sich zur Wiederwahl als alleiniges Mitglied des Vergütungsausschuss.

* Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Vorschläge des Verwaltungsrats:

Die Vergütungsgrundsätze für die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sind in den Art. 22a ff. der Statuten beschrieben.

* Der Verwaltungsrat beantragt, einen maximalen Gesamtbetrag der Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats von CHF 60'000 (ohne die gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung) für den Zeitraum von dieser ordentlichen Generalversammlung bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG zu genehmigen.

Erläuterungen:

Die Mitglieder des Verwaltungsrats, die gleichzeitig Mitglieder der Geschäftsleitung sind, erhalten keine separate Entschädigung für ihr Verwaltungsratsmandat. Ihre Vergütung ist in den Vergütungsvorschlägen für die Mitglieder der Geschäftsleitung enthalten. Zurzeit wird den nicht-exekutiven Mitgliedern des Verwaltungsrats keine gesonderte Entschädigung für ihre Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied gezahlt. Der Verwaltungsrat ist jedoch der Ansicht, dass die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags der Entschädigung für die Mitglieder des Verwaltungsrats von CHF 60'000 zusätzliche Flexibilität in Bezug auf die Entschädigung der nicht-exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats, dass eine Generalversammlung vor der nächsten ordentlichen Generalversammlung ernennen kann, bieten würde. Der Vorschlag entspricht demjenigen des Vorjahres.

* Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2025 - 30. Juni 2026 eine maximale Gesamtvergütung für die Geschäftsleitung von CHF 800'000 (einschliesslich der Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen) zu genehmigen.

Erläuterungen:

