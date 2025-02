DJ PTA-News: SunMirror AG: Kingston Keith-Konzession (E 53/1953): Magspec Aerborne Aeromagnetic Survey abgeschlossen - 30 neue strukturelle Ziele für potenzielle Gold- und Lithiummineralisierung identifiziert

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Zug (pta/17.02.2025/15:17) - Zug, Schweiz: 17. Februar, 2025 Als Update zu früheren projektbezogenen Mitteilungen vom 12. Dezember 2024 freut sich die SunMirror AG (das "Unternehmen", "SunMirror" und zusammen mit ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften die "Gruppe", Wiener Börse: ROR1; ISIN CH0396131929), weitere Neuigkeiten über ihre Explorationsaktivitäten in Westaustralien bekannt zu geben.

Highlights:

* Ende Dezember 2024 schloss MAGSPEC Airborne Surveys PTY Ltd, ein Unternehmen, das sich auf hochauflösende, ultra-detaillierte und regionale geophysikalische Luftaufnahmen spezialisiert hat, seine aeromagnetischen und radiometrischen Untersuchungen über zwei einzelnen Gebieten innerhalb der Kingston Keith Lizenz mit bekannten historischen Goldabbaugebieten ab. * Southern Geoscience Consultants (SGC) wurde daraufhin erneut beauftragt, die neuen luftgestützten Daten aus diesen beiden Gebieten zu verarbeiten und einen aktualisierten Strukturbericht zu erstellen, der sich auf die Identifizierung zusätzlicher potenziell goldhaltiger Strukturen konzentriert, die sich unter der Oberflächenabdeckung dieser alten Goldabbaugebiete erstrecken. Die neuen Daten füllten die früheren Vermessungslinien aus, um den Linienabstand auf 25 m zu erhöhen. Diese neuen Daten ermöglichten eine wesentlich feinere Auflösung der Strukturen innerhalb der beiden Gebiete. * Im Projektgebiet Kingston Keith wurden nun insgesamt 44 Zielgebiete identifiziert. Die Zielgebiete wurden nach Prioritäten von 1 (hoch) bis 3 (niedrig) eingestuft. Eine vollständige Zusammenfassung ist in Anhang 1 enthalten. * Von den ursprünglich 23 Zielen, die in der MAGSPEC-Untersuchung von 2023 identifiziert wurden (d.h. bevor die Infill-Magnetik von 2025 geflogen wurde), wurden 13 anhand der neuen Daten überarbeitet, während weitere 21 neue Ziele hinzugefügt wurden (siehe Abbildungen 1, 2 und 3). Die Ziele der Priorität 1 konzentrieren sich auf historische Abbaugebiete mit kartierten geochemischen Anomalien.

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass MAGSPEC Airborne Surveys Pty Ltd eine aeromagnetische und radiometrische Infill-Untersuchung über zwei historische goldhaltige Gebiete innerhalb der Kingston Keith Licence durchgeführt hat. Das erste Gebiet deckt die historischen Goldabbaugebiete Enterprise und Kingston in der NW-Ecke der Lizenz ab, das zweite Gebiet umfasst Strukturen, die mit dem Goldabbau bei Mt Keith im zentralen Teil der Lizenz in Verbindung stehen.

Die Vermessung erstreckte sich über etwa 896 Linienkilometer. Die gesammelten Daten wurden anschließend von Southern Geoscience Consultants (SGC) verarbeitet und interpretiert, einer Gruppe von Geowissenschaftlern, die sich darauf spezialisiert hat, der Rohstoffindustrie integrierte geophysikalische Lösungen von höchster Qualität zu liefern. SGC wurde beauftragt, die neuen luftgestützten Daten mit früheren Daten zu integrieren, die im Rahmen einer früheren (im Januar 2023 geflogenen) MAGSPEC-Vermessung (mit einem Fluglinienabstand von 50 m) gesammelt wurden, die vom Unternehmen in Auftrag gegeben wurde und das gesamte Lizenzgebiet Kingston Keith abdeckte. Die neue Infill-Vermessung wurde zwischen den früheren 50-Meter-Fluglinien geflogen, um schmalere hochgradige goldhaltige Strukturen zu identifizieren, die bei der viel breiteren Vermessung mit 50-Meter-Linienabstand möglicherweise übersehen wurden.

Der nächste Schritt für unsere Kingston-Keith-Lizenz wird die Festlegung von Prioritäten und diskreten Bohrzielen für eine Besichtigung der historischen Stätten und eine Fauna-Studie sein. Im Anschluss daran wird das Unternehmen ein Arbeitsprogramm für 5.000 m Reverse-Circulation-Bohrungen beantragen, das durch einen Umwelt-Explorationsmanagementplan unterstützt wird.

Abbildung 1 - Zusammengesetzte magnetische Daten mit dem schwarz umrandeten Lizenzgebiet von Lithium 1 und den beiden Infill-Untersuchungsblöcken in Rot.

Abbildung 2 ist eine Nahaufnahme des nördlichen Infill-Gebiets mit überlagerten aktualisierten Zielen. Die roten Ziele (Priorität 1) wurden aufgrund der höheren Auflösung der Infill-Untersuchung neu hinzugefügt, die gelben (Priorität 2) wurden überarbeitet und die grünen Ziele blieben unverändert.

Abbildung 3 ist eine Nahaufnahme des südlichen Infill-Gebiets mit überlagerten aktualisierten Zielen. Rote Ziele (Priorität 1) wurden aufgrund der höheren Auflösung der Infill-Untersuchung neu hinzugefügt, gelbe (Priorität 2) wurden überarbeitet.

Kingston Keith:

Das Projekt Kingston-Keith liegt in der Region Wiluna, die seit den späten 1800er Jahren im Mittelpunkt der Goldexploration steht. Heute beherbergt es mehrere große Nickel- und Goldlagerstätten, darunter die Goldlagerstätten Wiluna und Agnew, die 8 Millionen Unzen (8 Moz) Gold bzw. 3,8 Millionen Unzen produziert haben. Die Kingston-Keith-Lizenz ist ein wenig erforschtes, äußerst aussichtsreiches Gebiet mit erheblichem Potenzial für die Entdeckung wirtschaftlicher Goldlagerstätten. Bei früheren Explorationsarbeiten wurden in Bohrlöchern interessante Goldgehalte über beträchtliche Mächtigkeiten gefunden, doch sind noch weitere Explorationsbohrungen erforderlich, um die Kontinuität der Mineralisierung zu bestimmen und Mineralressourcen zu definieren. Bei den meisten der bisherigen Bohrungen auf dem Projekt Kingston-Keith wurde das neigungs- und abwärts gerichtete Potenzial der definierten Anomalien nicht erprobt. Darüber hinaus wurde der größte Teil des Grundstücks nicht bis in die Tiefe bebohrt.

Das Prospektionsgebiet Kingston wird durch eine Reihe von historischen, flachen Grubenbauten definiert, die auf das späte 19. bis frühe 20. Jahrhundert zurückgehen, als in der Region Yilgarn umfangreiche Schürfungen und handwerklicher Bergbau betrieben wurden. Das Projekt befindet sich im nordwestlichen Teil der Lizenz und umfasst sowohl die Kingston als auch die Enterprise Gruben. Bedeutende historische Bohrabschnitte sind in Abbildung 4 aufgeführt.

Laurent Quelin, Vorstandsvorsitzender und CFO der SunMirror AG, sagt dazu: "Ich freue mich, dass die jüngste Infill-Untersuchung von MAGSPEC zusätzliche strukturelle Ziele für potenzielle Gold- und Lithiummineralisierungen innerhalb unserer Lizenz identifiziert hat. Diese Ziele basierten auf einer Reihe von Schlüsselkriterien, einschließlich des interpretierten Vorhandenseins von Schlüssellithologien, Strukturen, historischen Mineralvorkommen und / oder Alterationsstellen. Die nächste Phase wird sich auf die Bohrziele der Priorität 1 konzentrieren und diese mit einer Besichtigung der historischen Stätten und einer Faunastudie abdecken. Im Anschluss daran wird das Unternehmen ein Arbeitsprogramm (unterstützt durch einen Umweltexplorationsmanagementplan) für zunächst 3.000 bis 5.000 m Reverse-Circulation-Bohrungen beantragen.

Anhang A - Neue Ziele aus der MAGSPEC-Infill-Untersuchung

* * * * *

Über die SunMirror AG

Die Gruppe investiert in strategische Mineralexplorationsanlagen mit einem starken Schwerpunkt auf nachhaltigen grünen Batteriemetallen wie Kobalt, Lithium und Nickel sowie auf Kupfer- und Goldvorkommen in entwickelten Märkten. Ziel des Unternehmens ist es, entweder zu einem späteren Zeitpunkt Mineralien zu produzieren oder diese Anlagen an strategische Käufer zu verkaufen. Die wichtigsten Explorationsanlagen, die SunMirror im Jahr 2020 erwarb, befinden sich derzeit in Westaustralien, aber die Gruppe beabsichtigt, ihr Portfolio durch zusätzliche Bergbaulizenzen im Frühstadium zu ergänzen, wobei der Schwerpunkt auf Europa liegt, mit dem Ziel, eine sichere, stabile und nachhaltige Versorgung mit Batterierohstoffen zur Unterstützung der elektrischen Revolution zu bieten. SunMirror ist der festen Überzeugung, dass die Suche nach umweltfreundlichen Batteriemetallen mit einem nachhaltigen Ansatz für den Bergbau einhergehen muss, und strebt daher an, eine Referenz auf "verantwortungsvolle Exploration" zu werden.

Die Aktien des Unternehmens (ISIN CH0396131929) notieren an der Wiener Börse (Auktionshandel, Ticker: ROR1). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.sunmirror.com.

Kontakt

COMMUNICATION PUBLIC AFFAIRS Alexander Schmitt-Geiger

Büro München Schwandorfer Str. 3 81549 München - Deutschland Tel.: +49 (0) 89 51 39 96 00 Mail: schmitt@public-affairs-net.de Web: http://www.public-affairs-net.de

(Ende)

Aussender: SunMirror AG Adresse: General-Guisan-Strasse 6, 6300 Zug Land: Schweiz Ansprechpartner: Alexander Schmitt-Geiger, COMMUNICATION PUBLIC AFFAIRS Tel.: +49 89 51399600 E-Mail: info@sunmirror.ch Website: www.sunmirror.ch

ISIN(s): CH0396131929 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2025 09:17 ET (14:17 GMT)