GOAT steigt um über 10 Prozent, während STARS auf 6,17 Mio. US-Dollar explodiert

Der Kryptomarkt befindet sich in einem leichten Korrekturmodus. Nachdem der Bitcoin erst auf 99.655,50 US-Dollar angestiegen ist und danach kurz vor der entscheidenden Marke von 100.000 US-Dollar gedreht hat, bewegt er sich in einer leichten Korrektur. Ebenso wie auch viele andere große Coins. Es gibt allerdings einige, die diesem allgemeinen Markttrend widerstehen. Einer davon ist Goatseus Maximus ($GOAT), der heute um über 10 Prozent angestiegen ist, obwohl sich die meisten anderen Coins eher im Korrekturmodus bewegen. Und der nächste könnte vielleicht Crypto All-Stars ($STARS) sein.

(Obwohl die meisten Coins heute gefallen sind, ist der Kurs von $GOAT um über 10 Prozent angestiegen - Quelle: coinmarketcap.com)

$GOAT der Überflieger

Der Kryptomarkt bringt immer wieder herausragende Erfolgsgeschichten hervor. Besonders das Marktsegment der Meme Coins. Doch Goatseus Maximus gehört ohne Frage zu den beeindruckendsten. Obwohl der Coin erst am 10. Oktober gelauncht wurde, ist seine Marktkapitalisierung mittlerweile auf 840 Mio. US-Dollar gestiegen. Der Kursanstieg ist mit über 162.000 Prozent seit dem ersten Handelstag ebenfalls geradezu phänomenal.

(Der Kurs von $GOAT ist seit dem ersten Handelstag geradezu phänomenal angestiegen - Quelle: Tradingview.com)

Trotz des starken heutigen Anstieges gegen den Markttrend liegt der Kurs von $GOAT ein gutes Stück unter seinem Allzeithoch. Dieses wurde am 17. November bei 1,365 US-Dollar markiert. Anders ausgedrückt: der Kurs müsste um 61 Prozent steigen, um dieses zu knacken. Offenbar haben die Investoren von Goatseus Maximus in der letzten Korrektur allerdings wieder den Mut zu kaufen gefunden.

Die starke Bewegung heute könnte also die Initialzündung für eine Rallye auf das Allzeithoch und sogar darüber hinaus sein. Es ist gut möglich, dass sich der Kurs von $GOAT in den nächsten Wochen noch einmal verdoppelt. Höhere Gewinne könnten jedoch aufgrund der bereits hohen Marktkapitalisierung schwierig sein. Für Anleger, die ihr Kapital vervielfachen wollen und auf Gewinne von x15 oder sogar mehr abzielen, könnte derzeit jedoch ein anderer Coin interessant sein.

Wie viel Gewinnpotenzial steckt jetzt in $STARS

Goatseus Maximus ist nicht der einzige neue Coin, der stark entgegen der allgemeinen Korrektur ansteigt. Beinahe noch ausgeprägter ist die Aufwärtsbewegung in Crypto All-Stars ($STARS). Dieser Coin ist in den Tagen nämlich geradezu explodiert, weswegen die Vorverkaufssumme im ICO inzwischen 6,17 Mio. US-Dollar übersteigt. Neben der hohen Nachfrage nach den Token profitiert das Projekt dabei auch von einer mittlerweile riesigen Community, die aus über 23.000 Anlegern auf X (ehemals Twitter) und Telegram besteht.

Auch Investoren, die auf ein hohes passives Einkommen abzielen, sind bei Crypto All-Stars bestens aufgehoben. Denn der Staking-Pool von $STARS bietet derzeit eine unglaublich hohe Prämie von 321 Prozent pro Jahr! Diese könnte mit mehr Tokens im Pool zwar noch etwas sinken, wird aber wohl noch lange auf einem hohen Niveau bleiben. Das ist jedoch nicht der einzige Vorteil, den Crypto All-Stars in Bezug auf das Staking von Coins bietet.

(Der Staking-Pool von Crypto All-Stars bietet derzeit eine unglaublich hohe Rendite von 321 Prozent p.A. - Quelle: cryptoallstars.io)

Crypto All-Stars kommt nicht allein. Zu dem Projekt gehört nämlich noch ein revolutionäres Staking-Protokoll namens MemeVault. In diesem wird es erstmals in der Geschichte des Kryptomarktes möglich sein, verschiedene große Meme Coins wie $PEPE, $WIF, $BONK, $DOGE und viele weitere in einem einzigen Pool zu staken, egal auf welcher Blockchain die Coins basieren.

Doch damit Anleger diese Coins staken können, benötigen sie $STARS-Token im Portfolio, da dies der offizielle Coin zum MemeVault ist. Das erklärt, weshalb die Nachfrage nach den Token derzeit so sprunghaft ansteigt. Je mehr $STARS man hält, desto höher die Staking-Rendite im MemeVault. Anleger haben noch für wenige Tage die Chance, von dieser Entwicklung stark zu profitieren. Denn noch läuft das ICO von Crypto All-Stars, in dem die Token zu einem günstigen Kurs gekauft werden können. Allerdings tickt die Uhr, da der Launch des Coins an den Krypto-Börsen kurz bevorsteht.

